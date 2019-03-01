عريقات لكاتب إماراتي: لن أنزلق لمحاولات التشويه وكل التقدير لموقف أبو ظبي

رام الله - دنيا الوطنأكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، أن موقف دولة الإمارات العربية الرسمي والثابت عبّر عنه الشيخ عبدالله بن زايد وزير الخارجية، موجها له كل التقدير.وقال في تغريدة عبر (تويتر): إن "وزير الخارجية الإماراتي قال فى كلمته أمام اجتماع وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي (دولة الإمارات تؤكد موقفها من وجوب إقامة دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران ١٩٦٧)، وكل التقدير".وأضاف: أن "أي موقف آخر يعكس وجهة النظر الشخصية لأصحابها، وحتى وإن احتوى على أنصاف الحقائق ومحاولات التشويه، التى تخالف أبسط قواعد المصداقية العلمية والأكاديمية، ولن انزلق إلى هذه المستويات".وكان الأكاديمي الإماراتي والمتشار السابق لحاكم أبو ظبي، عبد الخالق عبد الله، كشف مصير الضفة الغربية في حال استمرار رفض القيادة الفلسطينية لـ (صفقة القرن) الأمريكية.وهاجم عبد الله، في تغريدة له عبر (تويتر)، السلطة الفلسطينية، وعريقات، على خلفية موقفها من الصفقة.وقال عبد الله: "صفقة القرن ستحول الضفة الغربية لقطاع إداري، تحت حكم وسيطرة الاحتلال الإسرائيلي، شبيه بوضع هونغ كونغ، في علاقتها مع الصين".وأضاف: "المعضلة الكبرى، إذا لم تقبل السلطة بالصفقة، فسيصدر العدو الإسرائيلي تشريعاً، بضمه كلياً ونهائياً، ومع الأسف عنتريات صائب عريقات، لن تفيد القضية، هذا من تبقى من فلسطين".