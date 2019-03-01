شؤون فلسطينية

الحية: على الاحتلال الاستجابة لمطالب شعبنا والمصريون لديهم جولة لإلزامه

الحية: على الاحتلال الاستجابة لمطالب شعبنا والمصريون لديهم جولة لإلزامه
خليل الحية
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية: إن مسيرات العودة مستمرة حتى ينصاع الاحتلال لمطالب شعبنا، مشيرا إلى أنه ظنّ واهماً أن بإمكانه كسر إرادة شعبنا.

وأضاف في تصريحات له خلال مشاركته في جمعة "باب الرحمة" ضمن مسيرات العودة وكسر الحصار شرق غزة، أن على الاحتلال الاستجابة لمطالب شعبنا، وإلا فإن مسيراتنا مستمرة.

وتابع الحية: الأشقاء بمصر يراقبون تلكؤ الاحتلال وعدم التزامه بالتفاهمات ولديهم جولة جادة لإلزام الاحتلال، مؤكداً أن شعبنا يقول للعالم إن "في جعبتنا الكثير ليظهره".

وفيما يتعلق بالعلاقة مع مصر، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس: "نرى في علاقاتنا مع مصر إنها علاقة استراتيجية تتطور، موضحاً: "نقدر الجهد العالي الذي بذله الإخوة في مصر في إعادة أبنائنا إلينا".

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