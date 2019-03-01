كاشفاً مصير الضفة الغربية.. أكاديمي إماراتي لعريقات: عنترياتك لن تفيد الفلسطينيين

رام الله - دنيا الوطن

كشف الأكاديمي الإماراتي والمتشار السابق لحاكم أبو ظبي، عبد الخالق عبد الله، مصير الضفة الغربية في حال استمرار رفض القيادة الفلسطينية لصفقة القرن الأمريكية.





وهاجم عبد الله، في تغريدة له عبر (تويتر)، السلطة الفلسطينية، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، على خلفية موقفها من الصفقة.





وقال عبد الله: "صفقة القرن ستحول الضفة الغربية لقطاع إداري، تحت حكم وسيطرة الاحتلال الإسرائيلي، شبيه بوضع هوكنغ كونغ، في علاقتها مع الصين".







وأضاف: "المعضلة الكبرى، إذا لم تقبل السلطة بالصفقة، فسيصدر العدو الإسرائيلي تشريعاً، بضمه كلياً ونهائياً، ومع الأسف عنتريات صائب عريقات، لن تفيد القضية، هذا من تبقى من فلسطين".

