آلاف المتظاهرين الجزائريين ضد ترشح بوتفليقة للرئاسة والحكومة تحذر من سيناريو سوريا

رام الله - دنيا الوطن

قال موقع (روسيا اليوم)، إن الآلاف من الجزائريين خرجوا في مظاهرات بالعاصمة الجزائر، اليوم الجمعة، مناهضة لترشيح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة، في انتخابات الرئاسة في نيسان/أبريل المقبل.







وأوضح الموقع، أن السلطات الأمنية دفعت بتعزيزات أمنية في محيط قصر الرئاسة الجزائرية والمقار الحكومية والاستراتيجية، وفرضت طوقاً أمنياً في مختلف الشوارع الرئيسية تحسبا للمظاهرة.



وحذر رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى، المحتجين من تكرار السيناريو السوري، داعياً الشباب إلى "التعقل وتجنب التضليل".







ورحب أويحي، بسلمية المتظاهرين في المسيرات التي شهدتها البلاد مؤخراً، معتبراً أن هناك محاولات من قبل "بعض الأطراف" لاستغلال الوضع الحالي لـ"زرع الفتنة والدعوة للخراب"، وحمل الوزير تلك "الأطراف" المسؤولية عن إثارة "حراك حقود ضد الرئيس بوتفليقة".



وأضافت أن المتظاهرين أكدوا تمسكهم بالطابع السلمي للاحتجاجات، لافتةً إلى أن الشرطة لجأت لاستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.