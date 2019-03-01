العاهل الأردني يدخل على خط الأزمة بين الهند وباكستان

وأتت التطورات الأخيرة بين الهند وباكستان، بعدما شنت 12 طائرة تابعة للقوات الجوية الهندية من طراز "ميراج — 2000" غارات على معسكر لجماعة "جيش محمد" في جزء من إقليم كشمير يقع تحت سيطرة باكستان، الثلاثاء، وألقت الطائرات الهندية عدة قنابل موجهة يبلغ وزن كل منها 1 طن، مما أدى إلى تدمير هذا المعسكر بشكل كامل.





وشهدت منطقة كشمير المتنازع عليها بين الهند وباكستان، تطورا خطيرا، صباح الأربعاء، بعدما قتل طياران اثنان، ومدني، إثر تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية الهندية، في منطقة كشمير.

رام الله - دنيا الوطنبحث العاهل الأرني، الملك عبدالله الثاني، في اتصالين هاتفيين مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، التطورات الأخيرة على الساحة الهندية الباكستانية.وأكد الملك عبد الله، خلال الاتصالين، "أهمية تغليب لغة الحوار للحد من التوتر والتصعيد بين الهند والباكستان، حفظا لأمن واستقرار البلدين"، معربا عن "ثقته الكبيرة في حكمة القيادتين الباكستانية والهندية في التعامل مع الأحداث المتسارعة التي شهدتها الأيام الماضية"، وذلك وفقاً لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).