عاجل

  • الصحة: اصابة 3 مواطنين برصاص الاحتلال وصفت بالمتوسطة خلال مشاركتهم بمسيرات العودة شرق غزة

  • إصابة المسعف بالخدمات الطبية عطية حجاج بقنبلة غاز في القدم أثناء عمله الإنساني بغزة

  • إصابة مسعف بالخدمات الطبية عطية حجاج بقنبلة غاز في القدم أثناء عمله الإنساني بغزة

دولي

العاهل الأردني يدخل على خط الأزمة بين الهند وباكستان

العاهل الأردني يدخل على خط الأزمة بين الهند وباكستان
العاهل الأردني - عبد الله الثاني
رام الله - دنيا الوطن
بحث العاهل الأرني، الملك عبدالله الثاني، في اتصالين هاتفيين مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، التطورات الأخيرة على الساحة الهندية الباكستانية.

وأكد الملك عبد الله، خلال الاتصالين، "أهمية تغليب لغة الحوار للحد من التوتر والتصعيد بين الهند والباكستان، حفظا لأمن واستقرار البلدين"، معربا عن "ثقته الكبيرة في حكمة القيادتين الباكستانية والهندية في التعامل مع الأحداث المتسارعة التي شهدتها الأيام الماضية"، وذلك وفقاً لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وأتت التطورات الأخيرة بين الهند وباكستان، بعدما شنت 12 طائرة تابعة للقوات الجوية الهندية من طراز "ميراج — 2000" غارات على معسكر لجماعة "جيش محمد" في جزء من إقليم كشمير يقع تحت سيطرة باكستان، الثلاثاء، وألقت الطائرات الهندية عدة قنابل موجهة يبلغ وزن كل منها 1 طن، مما أدى إلى تدمير هذا المعسكر بشكل كامل.

وشهدت منطقة كشمير المتنازع عليها بين الهند وباكستان، تطورا خطيرا، صباح الأربعاء، بعدما قتل طياران اثنان، ومدني، إثر تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية الهندية، في منطقة كشمير.

أخبار ذات صلة

الرئيس البرازيلي يزور إسرائيل قريباً.. فهل ينقل سفارة بلاده للقدس؟

الرئيس البرازيلي يزور إسرائيل قريباً.. فهل ينقل سفارة بلاده للقدس؟

باكستان تستعد لتسليم الطيار الهندي ونيودلهي ترفض الوساطة

باكستان تستعد لتسليم الطيار الهندي ونيودلهي ترفض الوساطة

ترامب يمنح صهره تصريحاً للإطلاع على المعلومات شديدة السرية

ترامب يمنح صهره تصريحاً للإطلاع على المعلومات شديدة السرية

طائرة عسكرية أمريكية تحلق فوق أراضي روسيا

طائرة عسكرية أمريكية تحلق فوق أراضي روسيا

يتزعمها غانتس ونتنياهو.. الإسرائيليون يرفضون حكومة وحدة

يتزعمها غانتس ونتنياهو.. الإسرائيليون يرفضون حكومة وحدة

أمريكا: كوريا الشمالية لم تكن واضحة بشأن إغلاق منشأة يونغبيون

أمريكا: كوريا الشمالية لم تكن واضحة بشأن إغلاق منشأة يونغبيون

تركيا تكشف عن أربعة طرق للحصول على جنسيتها

تركيا تكشف عن أربعة طرق للحصول على جنسيتها

شاهد: عطل مفاجئ بعربة سلم طائرة ترامب وحراسه يحاولون إنقاذ الموقف

شاهد: عطل مفاجئ بعربة سلم طائرة ترامب وحراسه يحاولون إنقاذ الموقف

التعليقات

الدنيا حكايات

فرنسا واتفاق باريس

فرنسا واتفاق باريس

شؤون فلسطينية

30 ألف صلوا الجمعة في الأقصى وباب الرحمة ومبعدون صلوا خارجه

30 ألف صلوا الجمعة في الأقصى وباب الرحمة ومبعدون صلوا خارجه

الوزير المالكي يوجه رسالة خطية لوزير خارجية موناكو

الوزير المالكي يوجه رسالة خطية لوزير خارجية موناكو

بيرواي: التقرير الأممي بشأن غزة خطوة مهمة لملاحقة إسرائيل دولياً

بيرواي: التقرير الأممي بشأن غزة خطوة مهمة لملاحقة إسرائيل دولياً

شاهد: المقدسيون يؤدون صلاة الجمعة على أبواب باب الرحمة

شاهد: المقدسيون يؤدون صلاة الجمعة على أبواب باب الرحمة

المالكي ونظيره المالديفي يبحثان التطورات السياسية

المالكي ونظيره المالديفي يبحثان التطورات السياسية

وزير الأوقاف ومحافظ سلفيت يبحثان تعزيز التعاون المشترك

وزير الأوقاف ومحافظ سلفيت يبحثان تعزيز التعاون المشترك

مجدلاني: تقرير الأمم المتحدة حول إسرائيل خطوة متقدمة لمحاكمة الاحتلال

مجدلاني: تقرير الأمم المتحدة حول إسرائيل خطوة متقدمة لمحاكمة الاحتلال

أبو مرزوق: إطلاق سراح الشبان الأربعة بادرة مصرية لبناء علاقات قوية

أبو مرزوق: إطلاق سراح الشبان الأربعة بادرة مصرية لبناء علاقات قوية

منوعات

وفاء عامر تكشف سر تحرش الفيشاوي بدرة.. وكواليس مشهدها المحذوف مع محمد رمضان

وفاء عامر تكشف سر تحرش الفيشاوي بدرة.. وكواليس مشهدها المحذوف مع محمد رمضان

كندة علوش تصدم الجميع بشكلها الغريب

كندة علوش تصدم الجميع بشكلها الغريب

جاد شويري: سأخرج &#34;فيلمًا إباحيًا&#34; بهذه الحالة

جاد شويري: سأخرج "فيلمًا إباحيًا" بهذه الحالة

لأوّل مرّة.. أغنية تتجاوز الـ 6 مليارات مشاهدة على &#34;يوتيوب&#34;

لأوّل مرّة.. أغنية تتجاوز الـ 6 مليارات مشاهدة على "يوتيوب"

بعد فشل عملية تجميل أجرتها.. فلة الجزائرية تستعرض نتيجة الجراحة الجديدة

بعد فشل عملية تجميل أجرتها.. فلة الجزائرية تستعرض نتيجة الجراحة الجديدة

بعد إصابته وخضوعه لجراحة.. ماذا طلب محمد حماقي قبل دخوله غرفة العمليات؟

بعد إصابته وخضوعه لجراحة.. ماذا طلب محمد حماقي قبل دخوله غرفة العمليات؟

لجين عمران تكشف علاقتها بالشاعر الذي غازلها وأعلن حبه أمام الجميع

لجين عمران تكشف علاقتها بالشاعر الذي غازلها وأعلن حبه أمام الجميع

نجمة سعودية تهاجم ميريام فارس وتتهمها بالعنصرية: &#34;جرحتني&#34;

نجمة سعودية تهاجم ميريام فارس وتتهمها بالعنصرية: "جرحتني"

شاهد: فنانة سعودية تفضح متحرشاً في وسط الشارع.. وهكذا أبعدته عنها

شاهد: فنانة سعودية تفضح متحرشاً في وسط الشارع.. وهكذا أبعدته عنها

بعد أنباء عن وفاتها الغامضة.. إغلاق حساب دانة العليان عبر &#34;انستغرام&#34;

بعد أنباء عن وفاتها الغامضة.. إغلاق حساب دانة العليان عبر "انستغرام"

عربي

حزب الله يُعلق على قرار بريطانيا وضعه بلائحة &#34;المنظمات الإرهابية&#34;

حزب الله يُعلق على قرار بريطانيا وضعه بلائحة "المنظمات الإرهابية"

رافضة تصريحات وزير خارجيتها.. دول المقاطعة ترد على قطر

رافضة تصريحات وزير خارجيتها.. دول المقاطعة ترد على قطر

يتعلق بخاشقجي.. شرط أمريكي لحصول السعودية على التكنولوجيا النووية

يتعلق بخاشقجي.. شرط أمريكي لحصول السعودية على التكنولوجيا النووية

29 قتيلاً في هجوم تفجيري بالعاصمة الصومالية

29 قتيلاً في هجوم تفجيري بالعاصمة الصومالية