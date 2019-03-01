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عربي

40 مليار دولار لثلاث دول عربية ضمن "صفقة القرن" الأمريكية

40 مليار دولار لثلاث دول عربية ضمن "صفقة القرن" الأمريكية
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية، أن ثلاث دول عربية ستحصل على 40 مليار دولار ضمن الخطة الأمريكية للسلام المعروفة إعلامياً بـ "صفقة القرن".

وقالت الصحيفة، إن الخطة تخصص 25 مليار دولار للضفة الغربية وقطاع غزة على مدار عشر سنوات، إضافة إلى استثمار 40 مليار دولار في مصر والأردن وربما لبنان.

وأوضحت الصحيفة، أن المعطيات ليست دقيقة بالضرورة؛ ولكن الإدارة الأمريكية أكدت أن الاستثمارات سوف تصل عشرات مليارات الدولارات.

وسوف تساهم الولايات المتحدة ببعض الأموال، لكن كوشنر خطط للحصول على معظم الأموال من دول في المنطقة، ومن المتوقع أن يأتي الجزء الأساسي من الأموال من "أغنى دول المنطقة"، وفق الصحيفة.

في غضون ذلك، يقوم صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشاره، جاريد كوشنر، بجولة في المنطقة تشمل الإمارات والبحرين وسلطة عمان والسعودية وقطر وتركيا، لحشد الدعم للخطة وطرح الجانب الاقتصادي منها.

ويزور كوشنر والمبعوث الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط جيسون غرينبلات في المنطقة، وقد التقيا مع قادة في الإمارات، عمان، البحرين وتركيا للتباحث حول النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

وقال مبعوث الرئيس السابق باراك أوباما للسلام، مارتين أندايك، للصحيفة الأمريكية إنه "من المستبعد قبول العرب خطة لا تحدد دولة سيادية بوضوح".

وبدد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، مخاوف العرب من احتمال دعم السعودية لاتفاق أمريكي ينحاز لإسرائيل فيما يتعلق بالقضايا الرئيسية، وذلك بعدما أشارت تقارير إلى أن ولي عهده المقرب من كوشنر ضغط على الرئيس الفلسطيني محمود عباس من أجل دعم جهود الإدارة الأمريكية.

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