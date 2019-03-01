بحماية جيش الاحتلال.. هجمات استيطانية بمختلف مدن الضفة الغربية

رام الله - دنيا الوطنأقدمت مجموعات المستوطنين بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، على تنفيذ هجمات ضد الفلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.ووفق ما أوردت وكالة (وفا)، فقد هاجم مستوطنون اليوم الجمعة، منطقتي عين سامية ومرج الذهب في قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله.وأوضحت أن عدداً من مستوطني "جبعيت" المقامة على أراضي القرية، هاجموا المزارعين وحاولوا رعي أغنام في أراضيهم، حيث تصدى لهم الأهالي وطردوهم من المكان.إلى ذلك، سيج مستوطنون، مساحات شاسعة من الأراضي في منطقة عين الحلوة في الأغوار الشمالية، وأقاموا "كرفانين" بالمنطقة.وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة، إن المستوطنين سيجوا مساحات واسعة في المناطق المحاذية لمستوطنة "مسكيوت" والبؤرة الاستيطانية المقامة في منطقة السويدة، ما من شأنه منع الأهالي من الوصول لآلاف الدونمات في المنطقة.وأضاف أن المستوطنين طردوا رعاة الأغنام في منطقة السويدة صباح اليوم، ومنعوهم من الرعي.وأكد دراغمة أن هناك تخوفات من قيام المستوطنين وسلطات الاحتلال بربط المستوطنات والبؤر الاستيطانية في المنطقة ببعضها، ما يؤدي للسيطرة على مساحات إضافية من الأراضي وطرد سكانها منها.