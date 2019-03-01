30 ألف صلوا الجمعة في الأقصى وباب الرحمة ومبعدون صلوا خارجه





وكانت سلطات لاحتلال قد أصدرت قرارات إبعادٍ عن المسجد الأقصى المبارك بحق عشرات المقدسيين ومن حراس وسدنة المسجد الأقصى، فضلاً عن قرارات إبعاد بحق رئيس مجلس الأوقاف الشيخ عبد العظيم سلهب، ونائب مدير عام دائرة الأوقاف الشيخ ناجح بكيرات، انتقاما لمشاركتهم في إعادة فتح مبنى ومُصلى "باب الرحمة" داخل المسجد الأقصى يوم الجمعة الماضية.

رام الله - دنيا الوطنأدى قرابة 30 ألف مصلي من القدس المحتلة وال 48 صلاة الجمعة في باحات المسجد الأقصى وباب الرحمة.كما أدى عشرات من المصلين ومواطنون من مدينة القدس، أبعدتهم سلطات الاحتلال عن المسجد الأقصى لفترات متفاوتة، صلاة الجمعة اليوم في منطقة باب الأسباط (من أبواب القدس القديمة) وقُبالة مدخل مقبرة باب الرحمة الملاصقة بالسور الشرقي للمسجد الأقصى المبارك.