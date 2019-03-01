ما هي تطورات الساعات المقبلة لمنخفض "معاوية"؟

رام الله - دنيا الوطن

قال موقع (طقس فلسطين) المختص بمتابعة الحالة الجوية الفلسطينية، إنه من المتوقع أن ينحسر اليوم الجمعة، المنخفض الجوي القوي، الذي أثر على البلاد خلال الساعات 60 الماضية وادى إلى هطول أمطار بكميات كبيرة.





وأوضح الموقع، أن البلاد ستبقى خلال ساعات نهار اليوم وغداً تحت تأثير تيارات هوائية باردة ورطبة تؤدي إلى استمرار الهطول المطري ذو الطابع المحلي في مناطق واسعة من البلاد في الشمال والوسط وبخاصة في مناطق الجنوب والساحل الجنوبي تحديداً.







وكانت فلسطين تعرضت خلال الساعات الماضية إلى منخفض جوي عميق وبارد جداً أطلق عليه اسم "معاوية"، وذلك خلال اليومين الماضيين.

