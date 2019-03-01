فتح تتهم حماس بتعذيب كوادرها في غزة وتوجه رسالة لهنية

قال عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمي، إن "حركة حماس قامت بخطف وتعذيب أبناء حركة فتح بطريقه وحشية لا يمكن لفلسطيني أن يتخيلها".





وأضاف القواسمي، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الجمعة، أن "حماس قامت بشبح أبناء حركته وضربهم وتعذيبهم في البرد القارس، وزجهم في أقبية مظلمة باردة، والاعتداء عليهم جسدياً ولفظياً، وزج المناضلين مع العملاء والجواسيس والمجرمين"، وفق تعبيره.



ووجه القواسمي سؤالاً لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، قائلاً: "أين أنت من قيم الإسلام؟، وأين أنتم من أخلاق عمر الفاروق وأبو بكر وعثمان وعلي؟، كيف تجرؤون على تعذيب أبناء جلدتكم للاختلاف بالرأي؟"، حسب قوله.





وأكمل القواسمي: "إن حكم الظالمين لا يدوم، وشعبنا الفلسطيني في غزة كسر حاجز الصمت"، وفق ما جاء في البيان.



رام الله - دنيا الوطن