الوزير المالكي يوجه رسالة خطية لوزير خارجية موناكو

رام الله - دنيا الوطنبتكليف من سفير فلسطين لدى فرنسا، سلمان الهرفي قام السكرتير اول في السفارة قيس كسابري بزيارة مقر سفارة إمارة موناكو في باريس والتقى القائم بأعمال السفارة السيد فريدريك لابارير حيث سلمه رسالة موجهة من وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي، لنظيره السيد جيل تونيلي وزير الخارجية والتعاون في إمارة موناكو بصفتها احد الاطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف.وتناولت الرسالة الاوضاع الخطيرة في أراضي دولة فلسطين المحتلة وتطورات الاوضاع الميدانية فيها والانتهاكات اليومية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الاسرائيلي ضد ابناء شعبنا الفلسطيني في كل مكان من فلسطين المحتلة وخاصة في مدينة القدس، ممارسات التي تنتهك لكل الاعراف والقوانين والاتفاقيات الموقعة. ومنها الممارسات الامنية والاعتقالات التي تقوم بها سلطات الاحتلال بحق ابناء شعبنا والى التسارع الاستيطاني خاصة في مدينة القدس المحتلة وباقي الارض الفلسطينية. وأيضاً تجميد تحويل اموال الضرائب العائدة للشعب الفلسطيني.وطالب الوزير المالكي في الرسالة الاطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف، وبينها إمارة موناكو، الى ادانة الاحتلال الاسرائيلي والعمل من اجل انهاء هذا الوضع غير القانوني.ووضع كسابري خلال اللقاء السيد لابارير بصورة اخر التطورات في فلسطين مؤكداً على ان موقف القيادة الفلسطينية وفي مقدمها الرئيس محمود عباس واضح بعد الرضوخ للابتزاز الاسرائيلي، مضيفاً ان الشعب الفلسطيني الطامح لحريته ولاستقلاله لن يرضى بديلاً عن حقوقه الوطنية المشروعة التي اقرتها كافة شرائع الارض والسماء.لابارير شكر الدبلوماسي قيس كسابري على زيارته لمقر السفارة وعلى شرحه المسهب لما يعيشه الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، واعداً بإيصال الرسالة الى وجهتها في أقرب وقت ممكن.