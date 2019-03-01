والد غولدين: إسرائيل أضاعت هذا الأسبوع فرصة تاريخية للتوصل لاتفاق تبادل أسرى

رام الله - دنيا الوطن

قال سيمحا غولدين، والد الضابط الإسرائيلي المحتجز لدى حركة حماس في غزة، هدار، إن الحكومة الإسرائيلية أضاعت فرصة تاريخية هذا الأسبوع للتوصل إلى أفضل اتفاق للأسرى منذ حرب 2014.





وأضاف غولدين، وفق ما أوردت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، أن ذلك جاء بسماح حكومة الاحتلال الإفراج عن عناصر حماس الذين احتجزتهم مصر منذ 2015 دون أي مقابل.





وتابع غولدين: "أعادوهم إلى غزة دون أن يحصل رئيس الوزراء على أي شيء، وهذا يعني أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يدرك أن الجنود ليسوا من أولويات نتنياهو".

