الرئيس البرازيلي يزور إسرائيل قريباً.. فهل ينقل سفارة بلاده للقدس؟

رام الله - دنيا الوطن

قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، إن الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو سيزور إسرائيل قبيل أيام من الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة في التاسع من نيسان/أبريل.

ووفق ما أوردت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، فإن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يأمل أن ينقل الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس خلال زيارته لإسرائيل.وأضافت الصحيفة، أن إسرائيل ستعرض على بولسونارو "مساعدته في مشروعه الأهم، وهو الأمن الداخلي"، حيث أعلن بولسونارو في نوفمبر، غداة انتخابه، عزمه على نقل سفارة بلاده لدى إسرائيل إلى القدس اقتداء بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي نقل سفارة الولايات المتحدة إلى المدينة المقدّسة في أيار 2018.وأثار إعلان بولسونارو يومها اعتراضاً حتى لدى بعض حلفائه، ما دفعه إلى التراجع والقول إن القرار "لم يتّخذ بعد".