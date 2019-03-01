باكستان تستعد لتسليم الطيار الهندي ونيودلهي ترفض الوساطة

وردت باكستان بإسقاط طائرتين هنديتين يوم الأربعاء، وألقت القبض على الطيار.





من ناحيتها، أكدت وزارة الخارجية الهندية، عدم الحاجة إلى وسطاء في النزاع مع باكستان.







وأضافت" "نحن نعتقد أن أيا من تصرفاتنا لم تؤد إلى تصعيد في كشمير، وقد أعربت معظم الدول عن تفهمها لموقف الهند، الكرة الآن في ملعب باكستان لتهدئة التوترات باتخاذ إجراءات فورية وذات مصداقية ضد الجماعات الإرهابية على الأراضي الباكستانية".

رام الله - دنيا الوطنتستعد باكستان، اليوم الجمعة، لتسليم طيار هندي تم أسره، بينما استمرت الهجمات عبر الحدود في منطقة كشمير المتنازع عليها في الهيمالايا، لليوم الرابع على التوالي، حتى في الوقت الذي تسعى فيه الجارتان المسلحتان نووياً لنزع فتيل مواجهاتهما الأكثر خطورة في غضون عقدين.ووفق ما أورد موقع (عر ب 48)، يتواجه عشرات الآلاف من الجنود الهنود والباكستانيين على طول حدود كشمير المعروفة باسم "خط السيطرة"، في واحدة من أكثر مناطق العالم توترا.وعلى الجانب الهندي من المعبر الحدودي الباكستاني في واغاه، اصطف رجال شرطة هنديون معممون على الطريق، اليوم الجمعة، وسط توقعات بتسليم الطيار، ولوحت مجموعة من الهنود بعلم بلادهم الوطني وأمسكوا إكليلا ضخما من الزهور لاستقباله.وتصاعدت التوترات منذ أن عبرت طائرات هندية إلى باكستان، يوم الثلاثاء الماضي، ونفذت ما وصفته الهند بضربة وقائية ضد مسلحين تتهمهم بتنفيذ تفجير انتحاري في 14 شباط/ فبراير، في الجزء من كشمير الذي تسيطر عليه الهند والذي أسفر عن مقتل 40 جنديا هندياً.وقالت الوزارة، وفق وكالة (سبوتنك) للأنباء: "نعتقد أن الهند وباكستان لديهما عدد من القنوات الفعالة للتواصل وليس هناك حاجة إلى وساطة طرف ثالث"، في الأحداث الأخيرة بمدينة كشمير المتنازع عليها.