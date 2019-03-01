ترامب يمنح صهره تصريحاً للإطلاع على المعلومات شديدة السرية

رام الله - دنيا الوطنقالت صحيفة (نيويورك تايمز)، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر كبير موظفي البيت الأبيض في أيار/مايو بمنح صهره ومستشاره جاريد كوشنر تصريحاً أمنياً يمكنه من الاطلاع على معلومات شديدة السرية.وأوضحت الصحيفة، أن مسؤولين كباراً في الإدارة انزعجوا من القرار الذي دفع كبير موظفي البيت الأبيض في ذلك الوقت جون كيلي إلى كتابة مذكرة داخلية بشأن تلقيه أمراً بمنح كوشنر التصريح الأمني.وكتب مستشار البيت الأبيض في ذلك الوقت دونالد مجان أيضا مذكرة داخلية تعبر عن مخاوف بشأن كوشنر وكيف أنه أوصى بعدم منحه ذلك التصريح.وأفادت "نيويورك تايمز" بأن المذكرتين تناقضان ما أعلنه ترامب في مقابلة مع الصحيفة في كانون الثاني/يناير من أنه لم يكن له دور في حصول كوشنر على التصريح الأمني.