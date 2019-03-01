الهباش: المطالبون برحيل الرئيس "مرتزقة" والبعض قدم أوراق اعتماد لـ "صفقة القرن"

رام الله - دنيا الوطن

قال مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس للشؤون الدينية، قاضي قضاة فلسطين، إن الذي خرجوا مطالبين برحيل الرئيس عباس في غزة "مرتزقة".





وأضاف الهباش، خلال خطبة الجمعة بمدينة رام الله: "بعض الجهات تريد أن تقدم أوراق اعتماد مقابل الموافقة على صفقة القرن، والقبول بالحكم الذاتي والمليارات التي تعرضها الولايات المتحدة".





وتابع: "صفقة القرن مكانها سلة المهملات أو المرحاض، وصناع الفتن ليس لهم إلا العار والقدس وفلسطين ليستا للبيع"، مستطرداً: "نقول لأصحاب صفقة العار لن نساوم على ذرة من تراب القدس، ولو حولوا الكرة الأرضية ذهبا ومنوحنا إياها باستثناء فلسطين فلن نقبل".

