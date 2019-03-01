المالكي ونظيره المالديفي يبحثان التطورات السياسية

واستعرض المالكي، التطورات السياسية في فلسطين واستمرار الاحتلال الاسرائيلي في انتهاكاته ضد المواطنين العزل في الارض الفلسطينية المحتلة ومدينة القدس خاصة، وايضا تم نقاش حالة عدم الاستقرار والعنف التي تمر بها جمهورية المالديف حاليا خاصة فيما يتعلق بقضايا التطرف، والتي تهدد حياة المواطنين.





وأعرب المالكي، عن تضامن دولة فلسطين واستعدادها لتقديم الخبرات التي لديها في مختلف المجالات خاصة فيما يتعلق بالصحة والتعليم.





رام الله - دنيا الوطنالتقى وزير الخارجية رياض المالكي، بنظيره المالديفي عبد الله شاهد، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 46 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الاسلامي والمنعقد في مدينة أبو ظبي، حيث عبر الطرفان عن مدى امتنانهم بهذا اللقاء.وتطرق الجانبان الى حالة النزاع ما بين الهند والباكستان، معربين عن قلقهم تجاه المواجهة التي وقعت بين الهند والباكستان مؤكدين ان الحل لهذه النزاعات هو من خلال الحوار الهادئ ومؤكدين على استعدادهم للعب دور في تحقيق تهدئة بين الطرفين.من جانبه، أكد وزير خارجية المالديف على موقف بلاده الداعم والمساند للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعن استعداد بلاده لتقديم المساعدات وتعزيز العلاقات والتعاون في مختلف المجالات.