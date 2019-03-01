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دولي

طائرة عسكرية أمريكية تحلق فوق أراضي روسيا

طائرة عسكرية أمريكية تحلق فوق أراضي روسيا
رام الله - دنيا الوطن
نفذت طائرة عسكرية أمريكية، رحلة استطلاع، متفق عليها، فوق أراضي روسيا، وذلك وفق ما أفاد موقع (روسيا اليوم).

وأوضح الموقع، أنه تمت ملاحظة طائرة من طراز Boeing OC-135B ذات الرقم 61-2670، وهي تحلق في الساعة 06:05 من صباح اليوم (بتوقيت موسكو) فوق مدينة كومسومولسك على آمور، في الشرق الأقصى الروسي.

وقال الموقع، إن الطائرة العسكرية الأمريكية، توجهت نحو مدينة أولان اوديه. ومع حلول الساعة 08:20 دقيقة كانت تحلق فوق منطقة تشيتا الروسية.

وأشار إلى أن، التحليق جرى ضمن الاتفاقية الدولية حول "السماء المفتوحة"، الموقعة بين الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا عام 1992.

وفي إطار الاتفاقية، يمكن للدول الموقعة عليها، تنفيذ تحليق استطلاعي فوق أراضي الدول الأخرى المشاركة في الوثيقة، وجمع المعلومات عن القوات.

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