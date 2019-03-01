وزير الأوقاف ومحافظ سلفيت يبحثان تعزيز التعاون المشترك

رام الله - دنيا الوطنالتقى محافظ سلفيت اللواء ابراهيم البلوي يرافقه مدير عام الشؤون المالية والإدارية محمود صالح، اليوم، وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس في مقر الوزارة برام الله، وذلك في إطار تعزيز التواصل المستمر بين مؤسسات الوطن وخدمة المواطنين.واطلع محافظ سلفيت الوزير ادعيس على الظروف التي تعيشها المحافظة، وابرز الاحتياجات على صعيد المساجد والمقدسات والشؤون الدينية . مشيرا الى حجم الاستهداف لكل ما هو فلسطيني في بلدات وقرى المحافظة.بدوره أعرب الوزير ادعيس عن سعادته للقاء المحافظ البلوي، مثمنا الجهود التي تبذلها محافظة سلفيت في مواجهة الاستهداف الإسرائيلي وخاصة الاستيطان.واستعرض الوزير المبادرات والجهود التي تقوم بها الوزارة لتعزيز صمود ابناء شعبنا وخاصة بتوفير احتياجات المساجد من ائمة وخطباء .وتطرف الجانبان للحديث عن الممارسات الإسرائيلية التي تحدث يوميا في مدينة القدس والمسجد الاقصى المبارك، مؤكدين على اهمية وجود تحرك عربي واسلامي فاعل اتجاه التصعيد الإسرائيلي غير المسبوق.