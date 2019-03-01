عربي

حزب الله يُعلق على قرار بريطانيا وضعه بلائحة "المنظمات الإرهابية"

حزب الله يُعلق على قرار بريطانيا وضعه بلائحة "المنظمات الإرهابية"
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
عبر حزب الله اللبناني، اليوم الجمعة، عن رفضه الشديد لقرار بريطانيا إدارجه ضمن قوائم ما يسمى "لائحة المنظمات الإرهابية".

وقال الحزب، وفق ما أوردت (روسيا اليوم): "نحن حركة مقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي ولا يحق لأي دولة في العالم تحتضن الإرهاب وتموّله وتدعمه أن تتهم حزب الله أو أي حر".

وأكد حزب الله أن "القرار البريطاني انصياع ذليل للإدارة الأمريكية".

يذكر أن البرلمان البريطاني قرر وضع حزب الله على لائحة "المنظمات الإرهابية"، وذلك خلال جلسة له أمس الخميس.

أخبار ذات صلة

رافضة تصريحات وزير خارجيتها.. دول المقاطعة ترد على قطر

رافضة تصريحات وزير خارجيتها.. دول المقاطعة ترد على قطر

يتعلق بخاشقجي.. شرط أمريكي لحصول السعودية على التكنولوجيا النووية

يتعلق بخاشقجي.. شرط أمريكي لحصول السعودية على التكنولوجيا النووية

29 قتيلاً في هجوم تفجيري بالعاصمة الصومالية

29 قتيلاً في هجوم تفجيري بالعاصمة الصومالية

مليون دولار.. مكافأة أمريكية مقابل معلومات عن نجل بن لادن

مليون دولار.. مكافأة أمريكية مقابل معلومات عن نجل بن لادن

فيديو: شاهد كيف غرقت السيارات في &#34;الأردن&#34; بسبب الأمطار

فيديو: شاهد كيف غرقت السيارات في "الأردن" بسبب الأمطار

دول عربية وإسرائيل في قائمة أكثر دول العالم ابتكاراً

دول عربية وإسرائيل في قائمة أكثر دول العالم ابتكاراً

شاهد: &#34;كنت بتخانق مع زميلي&#34;.. سائق قطار محطة مصر يكشف تفاصيل الحادث

شاهد: "كنت بتخانق مع زميلي".. سائق قطار محطة مصر يكشف تفاصيل الحادث

مُتعهداً ببناء معابد لهم.. السيسي يدعو اليهود للعودة إلى مصر

مُتعهداً ببناء معابد لهم.. السيسي يدعو اليهود للعودة إلى مصر

التعليقات

الدنيا حكايات

فرنسا واتفاق باريس

فرنسا واتفاق باريس

شؤون فلسطينية

بيرواي: التقرير الأممي بشأن غزة خطوة مهمة لملاحقة إسرائيل دولياً

بيرواي: التقرير الأممي بشأن غزة خطوة مهمة لملاحقة إسرائيل دولياً

المالكي ونظيره المالديفي يبحثان التطورات السياسية

المالكي ونظيره المالديفي يبحثان التطورات السياسية

وزير الأوقاف ومحافظ سلفيت يبحثان تعزيز التعاون المشترك

وزير الأوقاف ومحافظ سلفيت يبحثان تعزيز التعاون المشترك

مجدلاني: تقرير الأمم المتحدة حول إسرائيل خطوة متقدمة لمحاكمة الاحتلال

مجدلاني: تقرير الأمم المتحدة حول إسرائيل خطوة متقدمة لمحاكمة الاحتلال

أبو مرزوق: إطلاق سراح الشبان الأربعة بادرة مصرية لبناء علاقات قوية

أبو مرزوق: إطلاق سراح الشبان الأربعة بادرة مصرية لبناء علاقات قوية

شاهد: انهيارات أرضية وتشققات في القدس بسبب أنفاق الاحتلال

شاهد: انهيارات أرضية وتشققات في القدس بسبب أنفاق الاحتلال

دحلان: الانسحاب الإسرائيلي من غزة كذبة كبرى

دحلان: الانسحاب الإسرائيلي من غزة كذبة كبرى

ارتفاع طفيف في سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

ارتفاع طفيف في سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

منوعات

وفاء عامر تكشف سر تحرش الفيشاوي بدرة.. وكواليس مشهدها المحذوف مع محمد رمضان

وفاء عامر تكشف سر تحرش الفيشاوي بدرة.. وكواليس مشهدها المحذوف مع محمد رمضان

كندة علوش تصدم الجميع بشكلها الغريب

كندة علوش تصدم الجميع بشكلها الغريب

جاد شويري: سأخرج &#34;فيلمًا إباحيًا&#34; بهذه الحالة

جاد شويري: سأخرج "فيلمًا إباحيًا" بهذه الحالة

لأوّل مرّة.. أغنية تتجاوز الـ 6 مليارات مشاهدة على &#34;يوتيوب&#34;

لأوّل مرّة.. أغنية تتجاوز الـ 6 مليارات مشاهدة على "يوتيوب"

بعد فشل عملية تجميل أجرتها.. فلة الجزائرية تستعرض نتيجة الجراحة الجديدة

بعد فشل عملية تجميل أجرتها.. فلة الجزائرية تستعرض نتيجة الجراحة الجديدة

بعد إصابته وخضوعه لجراحة.. ماذا طلب محمد حماقي قبل دخوله غرفة العمليات؟

بعد إصابته وخضوعه لجراحة.. ماذا طلب محمد حماقي قبل دخوله غرفة العمليات؟

لجين عمران تكشف علاقتها بالشاعر الذي غازلها وأعلن حبه أمام الجميع

لجين عمران تكشف علاقتها بالشاعر الذي غازلها وأعلن حبه أمام الجميع

نجمة سعودية تهاجم ميريام فارس وتتهمها بالعنصرية: &#34;جرحتني&#34;

نجمة سعودية تهاجم ميريام فارس وتتهمها بالعنصرية: "جرحتني"

شاهد: فنانة سعودية تفضح متحرشاً في وسط الشارع.. وهكذا أبعدته عنها

شاهد: فنانة سعودية تفضح متحرشاً في وسط الشارع.. وهكذا أبعدته عنها

بعد أنباء عن وفاتها الغامضة.. إغلاق حساب دانة العليان عبر &#34;انستغرام&#34;

بعد أنباء عن وفاتها الغامضة.. إغلاق حساب دانة العليان عبر "انستغرام"

عربي

رافضة تصريحات وزير خارجيتها.. دول المقاطعة ترد على قطر

رافضة تصريحات وزير خارجيتها.. دول المقاطعة ترد على قطر

يتعلق بخاشقجي.. شرط أمريكي لحصول السعودية على التكنولوجيا النووية

يتعلق بخاشقجي.. شرط أمريكي لحصول السعودية على التكنولوجيا النووية

29 قتيلاً في هجوم تفجيري بالعاصمة الصومالية

29 قتيلاً في هجوم تفجيري بالعاصمة الصومالية

فيديو: شاهد كيف غرقت السيارات في &#34;الأردن&#34; بسبب الأمطار

فيديو: شاهد كيف غرقت السيارات في "الأردن" بسبب الأمطار