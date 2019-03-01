حزب الله يُعلق على قرار بريطانيا وضعه بلائحة "المنظمات الإرهابية"

رام الله - دنيا الوطن

عبر حزب الله اللبناني، اليوم الجمعة، عن رفضه الشديد لقرار بريطانيا إدارجه ضمن قوائم ما يسمى "لائحة المنظمات الإرهابية".







وقال الحزب، وفق ما أوردت (روسيا اليوم): "نحن حركة مقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي ولا يحق لأي دولة في العالم تحتضن الإرهاب وتموّله وتدعمه أن تتهم حزب الله أو أي حر".





يذكر أن البرلمان البريطاني قرر وضع حزب الله على لائحة "المنظمات الإرهابية"، وذلك خلال جلسة له أمس الخميس.



وأكد حزب الله أن "القرار البريطاني انصياع ذليل للإدارة الأمريكية".