البردويل: كرة المصالحة بملعب الرئيس عباس

رام الله - دنيا الوطن

وصف عضو المكتب السياسي لحركة حماس، صلاح البردويل، زيارة وفد حركته إلى القاهرة بالإيجابية، لافتاً إلى أنها عززت العلاقات مع مصر ووضعت النقاط على الحروف فيما يتعلق بموقف حماس من المصالحة.





وقال البردويل، في تصريحات صحفية، أمس الخميس، إن الزيارة وضعت النقاط على الحروف بملف المصالحة والمبادئ التي قامت عليها، مشيراً إلى أن الكرة في ملعب الرئيس محمود عباس.







وأضاف البردويل: "الجهود تكللت بالنجاح فيما يتعلق بوضع الجانب المصري في صورة الانتهاكات الإسرائيلية واختراق الاحتلال للتفاهمات ونأمل أن تتكلل الجهود بنجاح مصر في دورها بالمصالحة والتهدئة".