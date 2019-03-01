يتزعمها غانتس ونتنياهو.. الإسرائيليون يرفضون حكومة وحدة

رام الله - دنيا الوطنأظهر استطلاع أجرته صحيفة "يسرائيل هيوم" ونشرت نتائجه صباح اليوم الجمعة، أن غالبية الإسرائيليين يرفضون قيام حكومة وحدة بين نتنياهو وتحالف بيني غانتس- لابيد.وبينت نتائج الاستطلاع، أن 40% من الجمهور الإسرائيلي يرفض إقامة حكومة وحدة، بمشاركة حزب الليكود، وتحالف "كحول لفان" بزعامة غانتس ولابيد، فيما يؤيد 28% من الجمهور الإسرائيلي ذلك، وقال 32% من الجمهور بأنهم "لا يعرفون".وبحسب الاستطلاع، تصدر حزب "كحول لفان" بزعامة غانتس ولابيد، المرتبة الأولى بحصوله على 38 مقعداً، بينما حزب "الليكود" بزعامة نتنياهو، على 29 مقعداً فقط.ووفقا لنتائج الاستطلاع الجديد، يحصل "تحالف الأحزاب اليمينية" على 9 مقاعد، وحزب "اليمين الجديد" على 8 مقاعد، والأحزاب العربية وحزب "العمل" على 7 مقاعد لكل منهما، بينما يحصل كل من "شاس" و"ميرتس" و"يهدوت هتوراه" على 6 مقاعد لكل منهما، ويحصل حزب "كولانو"، على 4 مقاعد، أما حزب "يسرائيل بيتنا" بزعامة ليبرمان، فلم يتخطى نسبة الحسم.