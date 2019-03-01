أمريكا: كوريا الشمالية لم تكن واضحة بشأن إغلاق منشأة يونغبيون

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن كوريا الشمالية طلبت رفعاً كاملاً للعقوبات خلال قمة هانوي لكنها افتقرت إلى الوضوح التام بشأن ما يمكنها تقديمه فيما يتعلق بتفكيك منشأة يونغبيون النووية.وأضاف بومبيو، في مؤتمر صحافي خلال زيارة قصيرة للعاصمة الفلبينية مانيلا: "كانوا صريحين للغاية فيما يتعلق بما هم مستعدون لفعله في يونغبيون لكن لم يكن هناك وضوح تام بشأن النطاق الكامل لما هم مستعدون لتقديمه".وأضاف بومبيو، أن الولايات المتحدة حريصة على العودة إلى الطاولة لمواصلة تلك المحادثات، لافتاً إلى أن كوريا الشمالية طلبت بصورة أساسية إعفاء كاملا من العقوبات.وانهارت القمة الثانية بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أمس (الخميس) بسبب العقوبات المفروضة على بيونغ يانغ. وقدم الطرفان تفسيرين متناقضين لما حدث.