تركيا تكشف عن أربعة طرق للحصول على جنسيتها

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (يني شفق) التركية، إن تركيا تقدم نموذجاً من الاستقرار والتطور إلى جانب العراقة؛ ما جعلها تحتضن جنسيات من مختلف دول العالم، عبر تسهيلات عديدة لمن يرغب بالاستقرار فيها، والحصول على جنسيتها.







أولاً الإقامة بغرض العمل بشكل متواصل لمدة 5 سنوات، وثانياً عبر الزواج من مواطن أو مواطنة تركية، أما الطريقة الثالثة، فهي الاستثنائية التي يتم منحها في الحالات الخاصة جداً، والطريقة الرابعة هي الاستثمار الاقتصادي، بمبلغ لا يقل عن 250 ألف دولار، لمدة ثلاث سنوات على الأقل.







وأفادت هيئة الإحصاء الوطنية التركية، في تقرير لها قبل أيام، بأن نسبة شراء العقارات من قبل الأجانب في البلاد، العام 2018 ارتفعت بنسبة 78.4% مقارنة بالعام 2017، مع بيع 93 ألفا، و663 عقارا.

وحسب الصحيفة، فقد ساهم التقدم، الذي تشهده البلاد، بمختلف المجالات، في جذب الباحثين عن الأمان، وخاصة من المنطقة العربية والشرق الأوسط.وتعاطت السلطات التركية مع تلك التطلعات بمنح الجنسية لمن يستحقها ويحقق فيها معايير معينة، حيث تطبق القوانين المفروضة على طرق الحصول على الجنسية التركية على جميع الأجانب، وهي محددة بعدة حالات، ومؤخرا أضيفت لها الامتيازات المتعلقة بالاستثمار الاقتصادي، وخاصة في مجال العقارات.الطرق القانونيةطريقة الاستثمار الاقتصادي يتفرع منها الاستثمار المباشر، وتشغيل الأتراك، فضلا عن الودائع المصرفية، والتملك العقاري، وكان آخر التعديلات شراء العقار غير المكتمل قيد الإنشاء، عبر عقد يتم رهنه لمدة 3 سنوات على الأقل.وعبر هذه الطرق القانونية، تضع الحكومة التركية شرطًا أساسيًا، وهو عدم ارتباط المتقدمين للحصول على الجنسية، بأي تنظيمات مصنفة إرهابية في تركيا، تخل بأمن وسيادة واستقلال ووحدة البلاد.وتصدر العراقيون قائمة مشتري العقارات، وتلاهم إيران، فالسعودية، ثم روسيا، فالكويت، مما يظهر تنوع الجنسيات وتركزها على منطقة الشرق الأوسط وخاصة الدول العربية.