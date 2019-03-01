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29 قتيلاً في هجوم تفجيري بالعاصمة الصومالية

29 قتيلاً في هجوم تفجيري بالعاصمة الصومالية
صورة من مكان الحادث
رام الله - دنيا الوطن
قالت الشرطة الصومالية، الجمعة، إن عدد قتلى التفجير نفذته حركة الشباب بسيارة ملغومة عند فندق في العاصمة مقديشو ارتفع إلى 29 قتيلاً إضافة إلى 80 جريحاً.

وأوضحت الشرطة، وفق وكالة (رويترز) للأنباء، أن معظم القتلى من المدنيين، مضيفةً: "لا يزال المتشددون يقاتلون من داخل مبنى مدني مجاور للفندق، وعدد القتلى قد يرتفع".

وأفادت الشرطة بأن مواجهات اندلعت اليوم، بين قوات الأمن ومجموعة مسلحة من حركة الشباب تحصنت في مطعم، بعد ساعات على الهجوم التفجيري.

وبعدما فجر أحد الشباب نفسه في سيارة مساء الخميس، اقتحم مقاتلون آخرون من الحركة المرتبطة بتنظيم القاعدة مطعماً، حيث طوقتهم الشرطة.

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