خوفاً من التصعيد بغزة.. اجتماع للجنة الطوارئ في أسدود

رام الله - دنيا الوطن

قال موقع (عكا أون لاين)، إن رئيس بلدية أسدود يحيائيل لسري، أجرى للمرة الأولى منذ بداية العام 2019 اجتماعاً للجنة الطوارئ في المدينة؛ وذلك لمناقشة خطة الطوارئ الخاصة بمدينة أسدود في أوقات الحروب.







وأوضح الموقع، أن الاجتماع جاء في ظل مخاوف المنظومة الأمنية الإسرائيلية من اشتعال الأوضاع مع جبهة قطاع غزة في أي لحظة ممكنة.



وأضاف: "شارك في الاجتماع جميع ممثلي المنظومة الأمنية بما في ذلك ممثلين عن الجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية ونجمة داود الحمراء، حيث اتفقوا على خطة عمل تدريبية ستتضمن إجراء سلسلة من التدريبات والمناورات المشتركة بين بلدية اسدود والجهات الأمنية الأخرى للتعامل في أوقات الطوارئ".