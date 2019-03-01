دحلان: الانسحاب الإسرائيلي من غزة كذبة كبرى

رام الله - دنيا الوطن

قال القيادي السابق في حركة فتح، محمد دحلان، إن الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة كذبة كبرى سوقتها إسرائيل، لافتاً إلى أنه انسحبت من داخل المدينة وتحاصرها من الخارج وتمنع الدخول والخروج.





وأكد دحلان، خلال كلمة له بمنتدى "الغد للشرق الأوسط" المنعقد بلندن، أن هناك مصلحة إسرائيلية وفلسطينية من دمج أبناء القطاع في السلطة الفلسطينية وإعادة بناء نظام سياسي.



وأوضح دحلان، أن الطريقة التي تُسرب بها الإدارة الأمريكية بنود "صفقة القرن" يتضح أنها تنحاز تماماً إلى الجانب الإسرائيلي وتناصب العداء لمصالح الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن هناك طرق مختلفة لمعالجة القضية بدون المساس بمصالح الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، وأنه عندما يمس الموضوع القدس فإن الأمر يتعلق بكل المسلمين من فلسطين وخارجها.ولفت إلى أن مصطلح "صفقة القرن" لا ينطبق على الحالة الفلسطينية ولا توجد مقومات لتنفيذه، مشيراً إلى أن الإدارة الأمريكية الحالية في معالجتها للبنود الواردة في الصفقة تسير في الطريق نحو الفشل بسرعة "قطار ياباني".وبين أن خطورة ما جرى خلال العامين الماضيين هو تعبئة الشعب الفلسطيني لكي يبقي في صراع أبدى مع الشعب الإسرائيلي، وأن استكمال الصفقة وما تشمله عن القدس والأماكن الدينية المقدسة ستكون كلمة سر لانفجارات جديدة مع إسرائيل.وتابع: "من تبعات مخاطر ما يجري هو دفن فكرة "حل الدولتين" بشكل نهائي، وفكر حل الدولتين تتلاشي من خلال السلوك الأمريكي ومن خلال سلوك نتنياهو على الأرض، وهذا الأمر سيدفع الشعب الفلسطيني للمطالبة بحل الدولة الواحدة، وهو ما سيعقد الصراع مدى الحياة".