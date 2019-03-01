شؤون فلسطينية

الفلسطينيون يستعدون للمشاركة في جمعة "باب الرحمة"

الفلسطينيون يستعدون للمشاركة في جمعة "باب الرحمة"
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
يستعد الفلسطينيون في قطاع غزة، اليوم الجمعة، المشاركة في جمعة "باب الرحمة"، والتي تأتي ضمن مسيرات العودة وكسر الحصار، التي ينفذها الفلسطينيين كل جمعة منذ العام الماضي.

وأعلنت الهيئة العليا لمسيرات العودة، أن الجمعة الحالية تحمل اسم "باب الرحمة"، وهو باب المسجد الأقصى الذي يقاوم المقدسيون إغلاقه من جانب الاحتلال الإسرائيلي.

ودعت الهيئة كافة أطياف الشعب الفلسطيني للمشاركة في جمعة باب الرحمة، والتي ستكون على كافة الحدود الشرقية لقطاع غزة.


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