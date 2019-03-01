توقعات بانحسار المنخفض.. ما الذي يحمله الطقس خلال الساعات المقبلة؟

ويكون السبت، الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً الى شديد البرودة ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، الرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.





ويكون الأحد الجو غائما جزئيا الى صاف وبارداً الى شديد البرودة ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج .







المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 10-6 10-6 13-7 بيت لحم 10-6 10-6 13-7 رام الله والبيرة 9-4 9-4 12-5 طولكرم 15-9 15-9 18-10 نابلس 12-7 12-7 15-8 قلقيلية 15-9 15-9 18-10 جنين 15-8 15-8 18-9 سلفيت 10-6 10-6 13-7 طوباس 15-8 15-8 18-9 روابي 11-6 11-6 14-7 الخليل 8-3 8-3 11-4 غزه 16-10 16-10 19-11 أريحا 19-11 19-11 22-12 خانيونس 16-10 16-10 19-11 الأغوار الشمالية 17-9 17-9 20-10 رفح 15-9 15-9 18-10





رام الله - دنيا الوطنيكون الجو، اليوم الجمعة، غائماً جزئياً إلى غائم ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً إلى شديد البرودة وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.وهذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئياً إلى غائمة وباردة إلى شديدة البرودة وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.ويكون الاثنين الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً الى شديد البرودة ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة ،وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق، الرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: