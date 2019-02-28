اعلام الاحتلال يزعم: انفجار قذيفة هاون في (أشكول) ولا إصابات بين المستوطنين





وأشار الموقع ذاته، إلى أن سكان (أشكول)، أبلغوا عن سماعهم دوي انفجارات في المنطقة بالقر من السياج الأمني جنوب قطاع غزة.





وتشهد الحدود الشرقية لقطاع غزة حالة من التوتر الشديد، اثر المواجهات العنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في إطار فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار.

رام الله - دنيا الوطنزعم موقع (حدشوت 24) الإسرائيلي، أن قذيفة هاون انفجرت مساء اليوم الخميس، قرب المجلس الإقليمي (أشكول)، نافيا وجود اصابات بين المستوطنين، ولم يتم تفعيل صافرات الانذار.