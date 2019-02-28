شاهد: أحد المفرج عنهم ممازحا والدته: "لقتيلي عروس؟"
رام الله - دنيا الوطن
نشر على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، فيديو يظهر الشاب عبد الدايم أبو لبدة احد الشبان المفرج عنهم، وهو يمازح والدته، حيث قال لها: "لقتيلي عروس؟".
يشار إلى أن ثمانية شبان فلسطينيين وصولوا الى قطاع غزة، قادمين من جمهورية مصر العربية، بعد الافراج عنهم.
نشر على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، فيديو يظهر الشاب عبد الدايم أبو لبدة احد الشبان المفرج عنهم، وهو يمازح والدته، حيث قال لها: "لقتيلي عروس؟".
يشار إلى أن ثمانية شبان فلسطينيين وصولوا الى قطاع غزة، قادمين من جمهورية مصر العربية، بعد الافراج عنهم.
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