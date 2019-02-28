شاهد: أحد المفرج عنهم ممازحا والدته: "لقتيلي عروس؟"

















رام الله - دنيا الوطننشر على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، فيديو يظهر الشاب عبد الدايم أبو لبدة احد الشبان المفرج عنهم، وهو يمازح والدته، حيث قال لها: "لقتيلي عروس؟".يشار إلى أن ثمانية شبان فلسطينيين وصولوا الى قطاع غزة، قادمين من جمهورية مصر العربية، بعد الافراج عنهم.