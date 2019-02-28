الديمقراطية ترحب بتقرير اللجنة الأممية وتدعو لترجمته بإحالته لمحكمة الجنايات الدولية

رام الله - دنيا الوطنرحبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بتقرير لجنة التحقيق الأممية حول انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمثلة باستخدام القوة المميتة بشكل متعمد ومباشر اتجاه المتظاهرين السلميين بما فيهم الأطفال والنساء والطواقم الطبية والصحفيين وذوي الإعاقة في مسيرات العودة شرق قطاع غزة.وذكرت اللجنة الأممية أن أفعال قوات الاحتلال الإسرائيلي قد ترقى إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، مؤكدة ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته بشأن حماية المدنيين وتنفيذ توصيات لجنة التحقيق الأممية.واعتبرت الجبهة التقرير خطوة في الاتجاه الصحيح، يجب أن يترجم ليس باتجاه إدانة الاحتلال الإسرائيلي وقادته المنخرطين في جرائم الحرب أو جرائم ضد الإنسانية فحسب، بل بإحالة المفوض السامي لحقوق الإنسان التقرير المثبت بالأدلة إلى محكمة الجنايات الدولية لمحاكمة القادة الإسرائيليين ومحاسبتهم على جرائمهم.وأكدت الجبهة أن تهاون المجتمع الدولي وصمته على محاسبة إسرائيل على جرائمها، يشجعها على ارتكاب العديد من الجرائم، ومواصلة سياسة القتل والاعتقال والتهجير والاستيطان والتهويد بحق شعبنا الفلسطيني وأرضه.ودعت الجبهة القيادة الرسمية والسلطة الفلسطينية، إلى نقل القضية والحقوق الوطنية ومنها الجرائم الإسرائيلية ضد الأسرى والقدس والأرض الفلسطينية، إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وإلى مجلس أمنها، وإلى المجلس العالمي لحقوق الإنسان، ومحكمة الجنايات الدولية، لوضع سلطات الاحتلال أمام مسؤولياتها السياسية والقانونية والأخلاقية، ونزع الشرعية عن الاحتلال وعزل دولة إسرائيل، والعمل على توفير الحماية الدولية لشعبنا وأرضنا.