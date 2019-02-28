وزير الصحة: أقسام الطوارئ تعمل كالمعتاد والوزارة جاهزة لأي طارئ

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الصحة د. جواد عواد مساء اليوم الخميس إن أقسام الطوارئ في كافة المشافي الحكومية تعمل كالمعتاد، ولم تسجل أي إصابات بين صفوف المواطنين حتى الأن نتيجة المنخفض الجوي العميق الذي تمر به فلسطين، مضيفاً أن وزارة الصحة بكافة كوادرها على أهبة الاستعداد لأي طارئ لاسمح الله.وأكد الوزير عواد في بيان صحفي مقتضب " تم اتخاذ كافة الإجراءات الطبية والإدارية اللازمة تحسباً لأي طارئ، وإن أقسام الطوارئ وغرف العمليات وطواقمها الطبية في المشافي الحكومية تعمل بشكل انسيابي كامل وعلى أهبة الاستعداد".وأضاف وزير الصحة " هناك متابعة مباشرة من دولة رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، حيث قمت بإطلاعه على جهوزية المستشفيات وطواقمها، واستعدادات أقسام الطوارئ، إضافة الى تزويد المشافي بكميات إضافية من الوقود والمواد الغذائية والأدوية، متمنيا السلامة والصحة للمواطنين في كافة مناطق تواجدهم".