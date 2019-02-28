شؤون فلسطينية

عريقات: السلام لن يحل بالشرق الأوسط دون حل سياسي عادل للقضية الفلسطينية

عريقات: السلام لن يحل بالشرق الأوسط دون حل سياسي عادل للقضية الفلسطينية
صائب عريقات
رام الله - دنيا الوطن
عريقات يلتقي وفوداً دولية من قادة الكنائس في العالم
أكد أمين سر اللجنة التنفيذية د.صائب عريقات اليوم أن السلام لن يحل في الشرق الأوسط دون حل سياسي عادل ودائم للقضية الفلسطينية، وأن شعبنا باق على أرضه ولن يكرر أخطاء الماضي، مشدداً أن الحل الوحيد للعيش بأمن وسلام يكمن في تحقيق حل الدولتين على حدود ١٩٦٧، وإلا فإن البديل الوحيد هو حل الدولة الواحدة بنظامين أحدهما نظام "الأبارتايد".

جاء ذلك خلال استقبال عريقات لوفد من قادة الكنائس في الولايات المتحدة الأمريكية وجنوب أفريقيا بواسطة "كنائس من أجل السلام في الشرق الأوسط"، والذي أطلع خلاله القيادات على الجهود التي بذلتها منظمة التحرير من أجل إحراز تقدم في عملية السلام، بما في ذلك اللقاءات المتعددة التي عقدتها مع إدارة الرئيس ترامب.

وقال: "لكن للأسف اختارت الإدارة الأمريكية أن تعزل نفسها عن عملية السلام من خلال فرض إملاءاتها وشروطها الأحادية على الشعب الفلسطيني، واعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده إليها، ومحاولة إسقاط قضية اللاجئين ووقف دعم الأونروا وإغلاق بعثة منظمة التحرير في واشنطن وغيرها".

وذكر عريقات بأن البيت الأبيض يجب أن يكون بيتاً للأخلاق الدولية ولرجال الدولة وليس لرجال العقارات.

من جهة أخرى، لفت عريقات إلى أن منظمة التحرير الفلسطينية تتمسك بالقانون الدولي والشرعية الدولية ، وبما بضمن إنهاء الاحتلال الاسرائيلي وتجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، وأن على سلطة الاحتلال ( اسرائيل) الالتزام بالقانون الدولي، إذا ما أرادت صنع السلام، ونوّه "أن اليهودية لا ولم تشكل تهديداً لنا، لكن جذر المشكلة يكمن في الاحتلال الإسرائيلي الذي يجهد إلى تحويل الصراع إلى صراع ديني".

وأضاف: "إن الشعب الفلسطيني هو من أكثر المستفيدين من تحقيق السلام، ولا يزال يسعى بكل قواه ومكوناته الحية إلى مواصلة بناء مؤسسات الدولة، وبناء دولة القانون التي تؤمن وتعمل من أجل حقوق الإنسان والمرأة، وتلتزم بتعهداتها وواجباتها، وتعزز عملية التمكين الذاتي التي شهد لها بها العديد من المؤسسات الدولية وفي مقدمتها البنك الدولي".

أخبار ذات صلة

اعلام الاحتلال يزعم: انفجار قذيفة هاون في (أشكول) ولا إصابات بين المستوطنين

اعلام الاحتلال يزعم: انفجار قذيفة هاون في (أشكول) ولا إصابات بين المستوطنين

شاهد: أحد المفرج عنهم ممازحا والدته: &#34;لقتيلي عروس؟&#34;

شاهد: أحد المفرج عنهم ممازحا والدته: "لقتيلي عروس؟"

الديمقراطية ترحب بتقرير اللجنة الأممية وتدعو لترجمته بإحالته لمحكمة الجنايات الدولية

الديمقراطية ترحب بتقرير اللجنة الأممية وتدعو لترجمته بإحالته لمحكمة الجنايات الدولية

أبو زهري: فريق السلطة مجرد &#34;وكيل لمحاربة المقاومة&#34;

أبو زهري: فريق السلطة مجرد "وكيل لمحاربة المقاومة"

وزير الصحة: أقسام الطوارئ تعمل كالمعتاد والوزارة جاهزة لأي طارئ

وزير الصحة: أقسام الطوارئ تعمل كالمعتاد والوزارة جاهزة لأي طارئ

عشراوي: يجب أن يشكل نضال المحررة جرار نقطة بداية لنسف الاعتقال الإداري

عشراوي: يجب أن يشكل نضال المحررة جرار نقطة بداية لنسف الاعتقال الإداري

غنام على رأس مجلس طوارئ رام الله مساندة للأسر المتضررة من المنخفض

غنام على رأس مجلس طوارئ رام الله مساندة للأسر المتضررة من المنخفض

الشعبية: تقرير لجنة التحقيق الدولية خطوة إيجابية يجب استكمالها بالتوجه لمحكمة الجنايات

الشعبية: تقرير لجنة التحقيق الدولية خطوة إيجابية يجب استكمالها بالتوجه لمحكمة الجنايات

التعليقات

الدنيا حكايات

فرنسا واتفاق باريس

فرنسا واتفاق باريس

شؤون فلسطينية

الديمقراطية ترحب بتقرير اللجنة الأممية وتدعو لترجمته بإحالته لمحكمة الجنايات الدولية

الديمقراطية ترحب بتقرير اللجنة الأممية وتدعو لترجمته بإحالته لمحكمة الجنايات الدولية

أبو زهري: فريق السلطة مجرد &#34;وكيل لمحاربة المقاومة&#34;

أبو زهري: فريق السلطة مجرد "وكيل لمحاربة المقاومة"

وزير الصحة: أقسام الطوارئ تعمل كالمعتاد والوزارة جاهزة لأي طارئ

وزير الصحة: أقسام الطوارئ تعمل كالمعتاد والوزارة جاهزة لأي طارئ

عشراوي: يجب أن يشكل نضال المحررة جرار نقطة بداية لنسف الاعتقال الإداري

عشراوي: يجب أن يشكل نضال المحررة جرار نقطة بداية لنسف الاعتقال الإداري

غنام على رأس مجلس طوارئ رام الله مساندة للأسر المتضررة من المنخفض

غنام على رأس مجلس طوارئ رام الله مساندة للأسر المتضررة من المنخفض

الشعبية: تقرير لجنة التحقيق الدولية خطوة إيجابية يجب استكمالها بالتوجه لمحكمة الجنايات

الشعبية: تقرير لجنة التحقيق الدولية خطوة إيجابية يجب استكمالها بالتوجه لمحكمة الجنايات

التحالف الأوروبي لمناصرة أسرn فلسطين يهنئ النائبة خالدة جرار لنيلها حريتها

التحالف الأوروبي لمناصرة أسرn فلسطين يهنئ النائبة خالدة جرار لنيلها حريتها

&#34;مجلي&#34; يرحب بتقرير اللجنة الأممية الخاصة بالتحقيق بالانتهاكات الاسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين

"مجلي" يرحب بتقرير اللجنة الأممية الخاصة بالتحقيق بالانتهاكات الاسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين

منوعات

حليمة بولند تثير الغضب بتصويرها جزءًا عارياً من جسمها بعد &#34;سبا&#34; البحر الميت

حليمة بولند تثير الغضب بتصويرها جزءًا عارياً من جسمها بعد "سبا" البحر الميت

أحمد بدير: الإخوان وراء شائعة زواجي من هذه الفنانة الشابة

أحمد بدير: الإخوان وراء شائعة زواجي من هذه الفنانة الشابة

شاهد: ليلى علوي ترقص نوبي للمرة الأولى

شاهد: ليلى علوي ترقص نوبي للمرة الأولى

عزة مجاهد ابنة فيفي عبده تحصد التعليقات بصورة جريئة

عزة مجاهد ابنة فيفي عبده تحصد التعليقات بصورة جريئة

أحدهم أعلن الحداد.. نجوم الفن ينعون ضحايا حادث &#34;محطة مصر&#34; بكلمات مؤثرة

أحدهم أعلن الحداد.. نجوم الفن ينعون ضحايا حادث "محطة مصر" بكلمات مؤثرة

غادة عبدالرازق ترفض عرض زواج لأغرب سبب

غادة عبدالرازق ترفض عرض زواج لأغرب سبب

أسيل عمران مصدومة.. مَن قال لها: &#34;أكرهك لدرجة أتمنى وجهك يتشوه&#34;

أسيل عمران مصدومة.. مَن قال لها: "أكرهك لدرجة أتمنى وجهك يتشوه"

الصورة الأولى من مسلسل زلزال تكشف عن إطلالة حلا شيحة الصادمة

الصورة الأولى من مسلسل زلزال تكشف عن إطلالة حلا شيحة الصادمة

مونيا الكويتية تهاجم إعلامية وتتهمها باغتصاب شاب سوري

مونيا الكويتية تهاجم إعلامية وتتهمها باغتصاب شاب سوري

الإعلامية رنا هويدي.. بطلة جديدة في مقاطع خالد يوسف الإباحية خلف القضبان

الإعلامية رنا هويدي.. بطلة جديدة في مقاطع خالد يوسف الإباحية خلف القضبان

عربي

فيديو: شاهد كيف غرقت السيارات في &#34;الأردن&#34; بسبب الأمطار

فيديو: شاهد كيف غرقت السيارات في "الأردن" بسبب الأمطار

دول عربية وإسرائيل في قائمة أكثر دول العالم ابتكاراً

دول عربية وإسرائيل في قائمة أكثر دول العالم ابتكاراً

شاهد: &#34;كنت بتخانق مع زميلي&#34;.. سائق قطار محطة مصر يكشف تفاصيل الحادث

شاهد: "كنت بتخانق مع زميلي".. سائق قطار محطة مصر يكشف تفاصيل الحادث

مُتعهداً ببناء معابد لهم.. السيسي يدعو اليهود للعودة إلى مصر

مُتعهداً ببناء معابد لهم.. السيسي يدعو اليهود للعودة إلى مصر