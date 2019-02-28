شؤون فلسطينية

غنام على رأس مجلس طوارئ رام الله مساندة للأسر المتضررة من المنخفض

غنام على رأس مجلس طوارئ رام الله مساندة للأسر المتضررة من المنخفض
رام الله - دنيا الوطن
تفقدت محافظ رام الله والبيرة د.ليلى غنام مساء الخميس غرفة طوارىء المحافظة التي تم تشكيلها في مقر الأمن الوطني بمشاركة الدفاع المدني والشرطة والبلديات وكافة الشركاء وجهات الاختصاص، لمتابعة نداءات المواطنين المتضررين جراء المنخفض الجوي العميق الذي يضرب البلاد.

وترأست المحافظ غنام مجلس غرفة العمليات بحضور نائب قائد منطقة رام الله والبيرة العقيد جهاد العيسى، ومدير الدفاع المدني في المحافظة العقيد مأمون العمور، ومدير شرطة المحافظة العقيد طارق الحاج، وممثلين عن البلديات وشركة الكهرباء، للوقوف على آخر التطورات المتعلقة بالمنخفض . 

وأكدت د.غنام أن غرفة العمليات التي تم تشكيلها والتي روفقت برفع حالة الجاهزية واعلان حالة الطوارئ تهدف لمساندة مواطنينا خصوصا في المناطق المنخفضة التي تسببت كمية الأمطار الكبيرة فيها بأضرار جرى التعامل معها على وجه السرعة.

وبينت، أن غرفة الطوارىء تعاملت مع العشرات من النداءات والاستغاثات منذ مساء يوم أمس الاربعاء وحتى اللحظة، وأنها ما زالت تعمل على قدم وساق لمساندة المواطنين، حيث تم تأمين العديد من العائلات المتضررة في مناطق متفرقة من المحافظة، متنمية السلامة لكافة مواطنينا، مشيرة إلى أن كافة جهات الإختصاص على أتم الإستعداد للتعامل مع كل طارئ حفاظا على سلامة وصحة المواطنين .

وأشارت د. غنام، إلى أن الأجهزة الأمنية على أتم الجاهزية لدعم واسناد المواطنين المتضررين جراء المنخفض، مشيدة بدورهم في الحفاظ على صحة المواطنين وتأمين ممتلكاتهم .

بدوره، طالب مجلس طوارئ المحافظة المواطنين بتوخي أعلى درجات الحرص والحذر خصوصا مع انخفاض مدى الرؤية بفعل تشكل الضباب الشديد، محذراً من خطورة الطرق الخارجية خصوصا مع تنقل المواطنين بكثافة كونها نهاية الأسبوع.

ونوه المجلس لاستعداده الكامل للتعامل مع احتياجات المواطنين، مهيباً بالذين تنقطع بهم السبل لعدم التردد بالإتصال على أرقام الطوارئ ليتم العمل على مساندتهم وتأمينهم علما أن أرقام الطوارئ هي 100 للشرطة 101 للاسعاف و 102 للدفاع المدني.






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