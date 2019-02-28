ماذا قالت عائلة زنون لـ "دنيا الوطن" بعد الافراج عن ابنها ياسر؟

خاص دنيا الوطن - أحمد العشيقال علاء زنون شقيق الشاب الفلسطيني المفرج عنه ياسر زنون: "شعور لا يوصف ملأت العائلة بأكملها، عندما تلقينا خبر الافراج عن ياسر وعودته من جمهورية مصر العربية الى قطاع غزة".وأضاف زنون في تصريح لـ "دنيا الوطن": "حركة المقاومة الاسلامية (حماس) هي من أبلغتنا بخبر الافراج عن ياسر وعودته الى قطاع غزة من جمهورية مصر العربية".وشكر زنون قيادة حركة حماس على جهودها في الافراج عن الشبان الاربعة، كما قدم شكره لجمهورية مصر العربية قيادة وشعبا.