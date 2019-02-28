"مجلي" يرحب بتقرير اللجنة الأممية الخاصة بالتحقيق بالانتهاكات الاسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين

رام الله - دنيا الوطنرحب رئيس الكونغرس الفلسطيني العالمي الدكتور عدنان مجلي ، بنتائج التقرير الصادر عن اللجنة الأممية المكلّفة بالتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين الذين شاركوا بالاحتجاجات السلمية خلال مسيرات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة.وأكد العالم مجلي في بيان صادر عنه اليوم الخميس 28 فبراير 2019م ، أن هذا التقرير يحتاج متابعة من الجهات الرسمية والتحرك في كل المحافل الدولية لوقف العدوان على أبناء الشعب الفلسطيني والمدنيين العزل لاسيما الاطفال والنساء والمسعفين والصحفيين كما أشار التقرير الاممي.وقال رئيس الكونغرس الفلسطيني العالمي ان من حق أبناء الشعب الفلسطيني أن يعيشوا بحرية وسلام مثل سائر شعوب الأرض، داعيا إلى رفع الحصار عن قطاع غزة ووقف كل الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال والمستوطنين بحق أبناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة والقدس المحتلة ، وضرورة رفع كل المعيقات التي يضعها الاحتلال في طريق شعبنا نحو بناء مؤسسات دولته المستقلة.وبين الدكتور مجلي أن التقرير الصادر عن مجلس حقوق الإنسان في الامم المتحدة يؤكد ان الشعب الفلسطيني في غزة والضفة والقدس المحتلة يتعرض لعدوان مستمر يحتاج لوقفه فورا كي لا تبقى "إسرائيل" دولة فوق القانون.وكان تحقيق أجرته لجنة تابعة للأمم المتحدة، كشف اليوم، أن هناك أدلة على أن إسرائيل ارتكبت "جرائم ضد الإنسانية" في ردها على تظاهرات غزة 2018.وقال رئيس "اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في الاحتجاجات في الأراضي الفلسطينية المحتلة" سانتياغو كانتون إن "الجنود الاسرائيليين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني. وتشكل بعض هذه الانتهاكات جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية ويجب على اسرائيل التحقيق فيها فورا".وقالت اللجنة إن "قناصة عسكريين أطلقوا النار على أكثر من ستة آلاف متظاهر عزل اسبوعا بعد أسبوع في مواقع التظاهرات". وأضافت انها "وجدت أسبابا منطقية تدفع إلى الاعتقاد أن القناصة الإسرائيليين أطلقوا النار على صحفيين وعاملين صحيين وأطفال وأشخاص ذوي إعاقة".