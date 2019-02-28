شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال والمستوطنون يواصلون انتهاكاتهم بحق الفلسطينيين

قوات الاحتلال والمستوطنون يواصلون انتهاكاتهم بحق الفلسطينيين
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
واصل قوات الاحتلال ومجموعات المستوطنين انتهاكاتها بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس.  

تدنيس مستمر

فقد اقتحم عشرات المستوطنين اليوم الخميس، ساحات المسجد الأقصى من باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال التي عملت على منع العديد من المقدسيين من التواجد في ساحات الحرم.

وأغلقت شرطة الاحتلال باب المغاربة، عقب انتهاء اقتحامات المستوطنين، الذين نفذوا جولات استفزازية في ساحات الحرم وقبالة مصلى "باب الرحمة"، فيما قام بعضهم بتأدية صلوات تلمودية قبالة قبة الصخرة وتلقوا شروحات عن الهيكل المزعوم.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، أن 27 مستوطنًا اقتحموا ساحات المسجد الأقصى في الفترة الصباحية، فيما واصلت شرطة الاحتلال التضييق على دخول المصلين الفلسطينيين وفرض إجراءات مشددة عليهم، من خلال التدقيق في هوياتهم الشخصية واحتجاز بعضهم خارج أبواب الأقصى.

واستمرت شرطة الاحتلال في سياسة التضييق على الحراس والعاملين بالمسجد الأقصى، حيث أبعدت مؤخرا، نضال بدر الزغير (50 عاما) عن المسجد الأقصى لمدة 3 شهور.

إخطارات وإغلاق طرق

ومواصلة لانتهاكاتهم، أغلق جنود الاحتلال ظهر اليوم طريق زراعي في بلدة عقربا جنوب شرق نابلس، يخدم قطاعات واسعة من مزارعي البلدة.

وذكرت مصادر محلية، أن الإغلاق طال طريق واد الردم للمرة الخامسة على التوالي، حيث حضرت دوريات الاحتلال ووضعت مكعبات أسمنتية وصخور وأتربة في الطريق.

وضمن سياسة التهجير التي تستخدمها قوات الاحتلال ضد سكان مسافر يطا جنوبي الخليل، داهمت قوات الاحتلال منطقة خلة الضبع شرقي يطا، وقامت بطرد المواطنين من أراضيهم، وباشرت جرافات الاحتلال باقتلاع أشجار الزيتون المزروعة منذ سنتين، فيما حاول أصحاب الأراضي منعهم، إلا أن قوات الاحتلال اعتدت عليهم بالضرب وأبعدتهم عن المكان تحت تهديدها بإطلاق النار عليهم، واقتلعت من المكان 350 شجرة زيتون.

وفي سياق متصل، هدمت جرافات وآليات الاحتلال بحماية قوات كبيرة من الشرطة منزل المواطن شاهر أبو زايد، بحجة البناء غير المرخص، في حي المحطة بمدينة اللد رغم الأمطار الغزيرة والعواصف والبرد الشديد صباح اليوم الخميس.

وأفادت المصادر، أن قوات الاحتلال طوقت المكان ومنعت الأهالي من الاقتراب، ثم هدمت المنزل الذي كان يأوي 11 فردا.

أخبار ذات صلة

التحالف الأوروبي لمناصرة أسرn فلسطين يهنئ النائبة خالدة جرار لنيلها حريتها

التحالف الأوروبي لمناصرة أسرn فلسطين يهنئ النائبة خالدة جرار لنيلها حريتها

&#34;مجلي&#34; يرحب بتقرير اللجنة الأممية الخاصة بالتحقيق بالانتهاكات الاسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين

"مجلي" يرحب بتقرير اللجنة الأممية الخاصة بالتحقيق بالانتهاكات الاسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين

الحية: مصر لا تحتجز أموالاً لحماس والاحتلال غير جاهز لصفقة تبادل

الحية: مصر لا تحتجز أموالاً لحماس والاحتلال غير جاهز لصفقة تبادل

مجدلاني: القيادة الفلسطينية تضع كل ثقلها لاستقرار موازنة (أونروا)

مجدلاني: القيادة الفلسطينية تضع كل ثقلها لاستقرار موازنة (أونروا)

وزارة التربية تُعلن أسماء الناجحين في امتحان رؤساء الأقسام

وزارة التربية تُعلن أسماء الناجحين في امتحان رؤساء الأقسام

بشكل مفاجئ.. تدريب إسرائيلي لهجوم بري على القطاع بغلاف غزة

بشكل مفاجئ.. تدريب إسرائيلي لهجوم بري على القطاع بغلاف غزة

وزارة التربية تطلق دليل الدعم والإرشاد النفسي وقت الأزمات والطوارئ

وزارة التربية تطلق دليل الدعم والإرشاد النفسي وقت الأزمات والطوارئ

قيادي فلسطيني: مشروع السلام ليس في أجندة نتنياهو

قيادي فلسطيني: مشروع السلام ليس في أجندة نتنياهو

الدنيا حكايات

فرنسا واتفاق باريس

فرنسا واتفاق باريس

شؤون فلسطينية

التحالف الأوروبي لمناصرة أسرn فلسطين يهنئ النائبة خالدة جرار لنيلها حريتها

التحالف الأوروبي لمناصرة أسرn فلسطين يهنئ النائبة خالدة جرار لنيلها حريتها

&#34;مجلي&#34; يرحب بتقرير اللجنة الأممية الخاصة بالتحقيق بالانتهاكات الاسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين

"مجلي" يرحب بتقرير اللجنة الأممية الخاصة بالتحقيق بالانتهاكات الاسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين

قوات الاحتلال والمستوطنون يواصلون انتهاكاتهم بحق الفلسطينيين

قوات الاحتلال والمستوطنون يواصلون انتهاكاتهم بحق الفلسطينيين

وزارة التربية تُعلن أسماء الناجحين في امتحان رؤساء الأقسام

وزارة التربية تُعلن أسماء الناجحين في امتحان رؤساء الأقسام

وزارة التربية تطلق دليل الدعم والإرشاد النفسي وقت الأزمات والطوارئ

وزارة التربية تطلق دليل الدعم والإرشاد النفسي وقت الأزمات والطوارئ

قيادي فلسطيني: مشروع السلام ليس في أجندة نتنياهو

قيادي فلسطيني: مشروع السلام ليس في أجندة نتنياهو

مجلس العلاقات الدولية يُرحب بتقرير الأمم المتحدة ويدعو لمحاسبة الاحتلال على جرائمه

مجلس العلاقات الدولية يُرحب بتقرير الأمم المتحدة ويدعو لمحاسبة الاحتلال على جرائمه

عرنكي: رغم خلافاتنا إلا أننا موحدون على رفض (صفقة القرن)

عرنكي: رغم خلافاتنا إلا أننا موحدون على رفض (صفقة القرن)

منوعات

حليمة بولند تثير الغضب بتصويرها جزءًا عارياً من جسمها بعد &#34;سبا&#34; البحر الميت

حليمة بولند تثير الغضب بتصويرها جزءًا عارياً من جسمها بعد "سبا" البحر الميت

أحمد بدير: الإخوان وراء شائعة زواجي من هذه الفنانة الشابة

أحمد بدير: الإخوان وراء شائعة زواجي من هذه الفنانة الشابة

شاهد: ليلى علوي ترقص نوبي للمرة الأولى

شاهد: ليلى علوي ترقص نوبي للمرة الأولى

عزة مجاهد ابنة فيفي عبده تحصد التعليقات بصورة جريئة

عزة مجاهد ابنة فيفي عبده تحصد التعليقات بصورة جريئة

أحدهم أعلن الحداد.. نجوم الفن ينعون ضحايا حادث &#34;محطة مصر&#34; بكلمات مؤثرة

أحدهم أعلن الحداد.. نجوم الفن ينعون ضحايا حادث "محطة مصر" بكلمات مؤثرة

غادة عبدالرازق ترفض عرض زواج لأغرب سبب

غادة عبدالرازق ترفض عرض زواج لأغرب سبب

أسيل عمران مصدومة.. مَن قال لها: &#34;أكرهك لدرجة أتمنى وجهك يتشوه&#34;

أسيل عمران مصدومة.. مَن قال لها: "أكرهك لدرجة أتمنى وجهك يتشوه"

الصورة الأولى من مسلسل زلزال تكشف عن إطلالة حلا شيحة الصادمة

الصورة الأولى من مسلسل زلزال تكشف عن إطلالة حلا شيحة الصادمة

مونيا الكويتية تهاجم إعلامية وتتهمها باغتصاب شاب سوري

مونيا الكويتية تهاجم إعلامية وتتهمها باغتصاب شاب سوري

الإعلامية رنا هويدي.. بطلة جديدة في مقاطع خالد يوسف الإباحية خلف القضبان

الإعلامية رنا هويدي.. بطلة جديدة في مقاطع خالد يوسف الإباحية خلف القضبان

عربي

فيديو: شاهد كيف غرقت السيارات في &#34;الأردن&#34; بسبب الأمطار

فيديو: شاهد كيف غرقت السيارات في "الأردن" بسبب الأمطار

دول عربية وإسرائيل في قائمة أكثر دول العالم ابتكاراً

دول عربية وإسرائيل في قائمة أكثر دول العالم ابتكاراً

شاهد: &#34;كنت بتخانق مع زميلي&#34;.. سائق قطار محطة مصر يكشف تفاصيل الحادث

شاهد: "كنت بتخانق مع زميلي".. سائق قطار محطة مصر يكشف تفاصيل الحادث

مُتعهداً ببناء معابد لهم.. السيسي يدعو اليهود للعودة إلى مصر

مُتعهداً ببناء معابد لهم.. السيسي يدعو اليهود للعودة إلى مصر