وزارة التربية تُعلن أسماء الناجحين في امتحان رؤساء الأقسام

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، أسماء الناجحين في الامتحان التحريري، الذي عقدته للمتقدمين لوظائف رؤساء الأقسام في الوزارة ومديرياتها.وأشارت التربية إلى أنه بالإمكان الاطلاع على قوائم أسماء الناجحين في الامتحان، والذين سيتقدمون للمقابلات، من خلال موقعها الإلكتروني.