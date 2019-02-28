بشكل مفاجئ.. تدريب إسرائيلي لهجوم بري على القطاع بغلاف غزة

رام الله - دنيا الوطن

كشفت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، عن استدعاء جيش الاحتلال الكتيبة 12 التابعة للواء جولاني من نشاط ميداني في الشمال إلى تدريب مفاجئ، يستمر مدة يومين في الجنوب بمناطق غلاف قطاع غزة.







وأوضحت الصحيفة، أن سيناريو التدريب بمشاركة القوات البرية، يحاكي القتال في غزة، والاجتياح البري للقطاع.



وأضافت الصحيفة، أن أهداف التدريبات ردع حماس عن التفكير بالقيام بحرب أخرى، قد أن تبدأها بعملية برية محدودة أو بحدث ما خلال المظاهرات على الحدود.وأشارت إلى أن رئيس أركان الجيش، أفيف كوخافي وقادة كبار في الجيش الإسرائيلي، أشرفوا على التدريب عن كثب وهم: قائد المنطقة الجنوبية اللواء هرتسي ليفي، وقائد ذراع البر اللواء كوبي براك.وبحسب الصحيفة، فإن التدريبات تأتي في ظل التخوفات من التصعيد مع حماس، والادعاءات القائلة بأن هناك عدم رغبة لدى قيادة الجيش الإسرائيلي بتشغيل القوات البرية.