شؤون فلسطينية

وزارة التربية تطلق دليل الدعم والإرشاد النفسي وقت الأزمات والطوارئ

وزارة التربية تطلق دليل الدعم والإرشاد النفسي وقت الأزمات والطوارئ
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت وزارة التربية والتعليم العالي، برعاية وزيرها د. صبري صيدم، اليوم، الدليل المساند لفريق الدعم والإرشاد النفسي للتدخل وقت الأزمات والطوارئ.

وشارك في حفل الإطلاق، وكيل الوزارة د. بصري صالح، ومدير عام الإرشاد والتربية الخاصة، محمد الحواش، والمنسق العام لمنظمة أطباء العالم فرنسا ميكيلي سيسيري، وممثل عن المركز الفلسطيني للإرشاد شادي جابر، وعدد من العاملين في الإرشاد والتربية الخاصة على مستوى الوزارة والمديريات.

وفي هذا السياق، أكد صالح أهمية دور فريق الدعم والإرشاد النفسي، الذي تقع على عاتقه مسؤوليات كبيرة في تحقيق تنشئة سوية للطلبة، لافتاً إلى أن هذا الدليل يهدف إلى إحداث نقلة نوعية وبما يتقاطع مع الخطوات التطويرية للارتقاء بالعملية التعليمية وإنشاء جيل واعٍ.

وأشاد وكيل التربية بالشراكة بين الوزارة وأطباء العالم فرنسا ومركز الإرشاد الفلسطيني، مثمناً كافة الجهود التي أسهمت في تطوير هذا النموذج من الدليل، داعياً إلى تعميم هذه التجربة على جميع مديريات التربية.

بدوره، تطرق سيسيري إلى الخدمات التي تقدمها المنظمة، والمتمثلة بتقديم الدعم النفسي للطلبة؛ للحد من الآثار الناجمة عن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحقهم، مؤكداً أهمية تعزيز دور وقدرات فرق المرشدين في المناطق المستهدفة.

من جهته، استعرض جابر مراحل تطوير الدليل، مؤكداً الاستمرار في العمل لمواجهة إجراءات الاحتلال القمعية بحق الطلبة والمعلمين والحد من أثر هذه الممارسات عليهم، مشيداً بالشراكة العميقة مع وزارة التربية وأطباء العالم فرنسا، بما يضمن توفير البيئة الآمنة للطلبة.

وفي الختام، سلمت منظمة أطباء العالم فرنسا والمركز الفلسطيني للإرشاد وكيل التربية نسخة من الدليل.

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