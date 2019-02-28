ما الذي يحمله منخفض "معاوية" خلال الساعات المقبلة؟

رام الله - دنيا الوطن

قال موقع طقس فلسطين: إن فلسطين، ستبقى خلال الساعات القليلة المقبلة من اليوم الخميس، تحت تأثير المنخفض الجوي، الذي يتمركز شمال سوريا، لافتةً إلى أنه أدى لهطول كميات كبيرة جداً من الأمطار.





وأوضح الموقع، أن الأمطار تركزت في المناطق الوسط، والحزام الممتد من نابلس شمالاً وشمال مدينة الخليل جنوباً، مشيراً إلى أن كتلة هوائية باردة جداً، أثرت على البلاد، وأدت لانخفاض درجات الحرارة.





وحسب الموقع، فإن صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تدفق الغيوم الركامية الماطرة بإتجاه فلسطين وبلاد الشام، وأنه من المتوقع، أن ينحسر المنخفض القوي مع ساعات الصباح من يوم غدٍ الجمعة مع بقاء الجو بارداً إلى شديد البرودة.



وأضاف الموقع: "حتى بعد انتهاء تأثير المنخفض الجوي من المتوقع ونتيجة استمرار تدفق الرياح الباردة الرطبة عبر البحر المتوسط، أن يتواصل هطول الأمطار المحلية يوم غد الجمعة في مناطق متفرقة على فترات".وتوقع الموقع، أن يتواصل هطول الأمطار يوم السبت في مناطق مختلفة من البلاد، مع بقاء الجو بارداً.