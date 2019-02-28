موجهاً رسالة للبلدين.. الرئيس عباس يدخل على خط الأزمة الباكستانية الهندية

رام الله - دنيا الوطنناشد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، دولتي باكستان والهند، لبذل كل الجهود؛ لاحتواء الموقف، وعدم اللجوء للتصعيد، وذلك للحفاظ على علاقات حسن الجوار، بما يخدم مصالح الشعبين، والعالم أجمع.وقال الرئيس عباس، وفق ما أوردت وكالة (وفا): "نتمنى على القيادتين الصديقتين، سحب فتيل الأزمة، واحتواء الموقف"، مؤكداً استعداد دولة فلسطين لبذل الجهود مع الجميع لضمان الحفاظ على الاستقرار والهدوء بين البلدين، بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين، ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.وأعرب الرئيس عباس، عن تقديره والشعب الفلسطيني للقيادتين والشعبين على مواقفهما الداعمة لشعبنا وقضيته العادلة، مؤكداً أن علاقات دولة فلسطين مع الهند وباكستان علاقات تاريخية وعميقة ومستمرة، بما يخدم مصالحنا المشتركة.