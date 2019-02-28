وزارة الثقافة تُوقع اتفاقيتين لدعم مشاريع مسرحية

رام الله - دنيا الوطنوقع وزير الثقافة د. إيهاب بسيسو، بصفته رئيس المجلس الإداري للصندوق الثقافي الفلسطيني، في مقر الوزارة بمدينة البيرة ظهر اليوم، اتفاقيتي تعاون مع مؤسسة المسرح الوطني "الحكواتي" في القدس، ممثلة بمديرها العام عامر خليل، ومسرح القصبة في رام الله، ممثل برئيس مجلس الإدارة رامي مهداوي، بحضور ممثلة النرويج لدى فلسطين هيلدا هارالدستاد.وتهدف الاتفاقية الأولى إلى تنفيذ مشروع تمكين الشباب الفلسطيني من خلال الفن والدراما، أما الثانية فتهدف إلى تنفيذ مشروع منارة رام الله الثقافية.وقال بسيسو: "نوقع اليوم اتفاقيتين من أهم الاتفاقيات التي يوقعها الصندوق هذا العام، من ناحية المساهمة في تعزيز إمكانيات قطاع المسرح مع مؤسستين رائدتين في العمل المسرحي، ودعم البنية التحتية والمؤسسات، خاصة في القدس، وفتح الإمكانيات للتطوير في هذا المجال، حيث ستساهم الاتفاقيتان بالتطوير على العمل المسرحي في فلسطين من خلال التدريب والعروض".وأضاف بسيسو: أن توقيع الاتفاقيتين عبر الصندوق الثقافي الفلسطيني، يعزز العلاقة الاستراتيجية ما بين المنحة النرويجية والصندوق الثقافي التي شهدت نمواً حقيقياً على صعيد العلاقات والمشاريع، ودورها الفعال في دعم القطاع الثقافي في فلسطين، مشيراً في حديثه إلى التحضيرات التي تقوم بها الوزارة لاحتفالية القدس عاصمة الثقافة الإسلامية 2019 وبيت لحم عاصمة الثقافة العربية 2020، وإمكانية إنجاح المناسبتين في ظل الضغوطات السياسية والاقتصادية المالية التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني.بدوره، قال خليل: إن "مشروع تمكين الشباب الفلسطيني من خلال الفن والدراما" سيخدم مجموعة كبيرة من الشباب الفلسطيني، الفنانين والمتدربين في مجالات عديدة من الفن والمسرح والدراما، حيث سينفذ البرنامج من بداية آذار وحتى نهاية العام، من خلال إنتاج أربع أعمال مسرحية تدريبية للطلاب، حيث ستتركز المشاريع في القدس وضواحيها، فيما ستعرض المسرحيات في مختلف المحافظات الفلسطينية.من جهته، قال مهداوي: إن تنفيذ "مشروع منارة رام الله الثقافية" يهدف إلى بناء أساسيات القصبة وإعادة تجهيز البنية التحتية والمرافق التشغيلية، بالإضافة إلى أن المشروع سيحفز مقدرة المسرح وشركائه لإنتاج الأعمال المسرحية وتنظيم مهرجانات دولية سينمائية ومسرحية، وتنظيم مشروع السينما المتنقلة لاستهداف المناطق المهمشة، شاكراً وزارة الثقافة على جهدها الداعم للمسرح الفلسطيني بشكل عام، والقصبة بشكل خاص.