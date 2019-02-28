الأسبوع المُقبل.. وفد لجنة الانتخابات المركزية يصل غزة لبحث إجرائها

أعرب المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية، هشام كحيل، عن أمله بأن تتوجه اللجنة الأسبوع المقبل لقطاع غزة، للقاء حركة حماس، والفصائل الفلسطينية.





وأوضح كحيل، لإذاعة (صوت فلسطين)، مساء الخميس، أن الزيارة، تأتي في إطار التحضير لإجراء الانتخابات، لافتاً إلى أن التصاريح اللازمة لذلك، صدرت من الجانب الإسرائيلي، وعاد وفد حماس للقطاع.





وحول لقاء رئس لجنة الانتخابات، حنا ناصر بالرئيس محمود عباس، أمس الأربعاء، قال كحيل، إن ناصر وضع الرئيس عباس في صورة الاجتماعات التي عقدت مع الفصائل في الضفة.





وأشار كحيل، إلى أن اللقاء، يأتي ضمن الاتصالات الدائمة التي يجريها الرئيس عباس بشكل دائم مع اللجنة، للاطلاع على سير عملها في إطار التحضير لإجراء الانتخابات.

رام الله - دنيا الوطن