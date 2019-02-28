شؤون فلسطينية

الوزير غنيم يبحث مع البعثة الفرنسية أبرز المُستجدات في المشاريع المائية

الوزير غنيم يبحث مع البعثة الفرنسية أبرز المُستجدات في المشاريع المائية
رام الله - دنيا الوطن
التقى رئيس سلطة المياه في مكتبه اليوم، بالبعثة الفرنسية التي ترأستها السيدة كاترين بونو، ورافقها مدير المشروع في مقر الوكالة الفرنسية- باريس، السيد كوينت بالين؛ لبحث تطورات العمل بالمشاريع التطويرية الممولة من الوكالة الفرنسية والتعاون المستقبلي بين البلدين في قطاع المياه.

وبحث اللقاء الخطوات التي يتم العمل عليها حالياً من أجل توقيع اتفاقية مشروع الحصاد المائي، وإعادة الاستخدام في قطاع غزة، والممول من الحكومة الفرنسية، والذي يهدف إلى الحد من استنزاف الحوض الساحلي، وتوفير كميات مياه إضافية للزراعة بالإضافة إلى العمل على تحسين القدرات التشغيلية والمؤسساتية في إدارة المياه الزراعية.

وأوضح الوزير غنيم، خلال اللقاء، أن سلطة المياه تعمل على المضي قدماً وفق الخطط المعدة؛ لتنفيذ المشاريع والانتهاء من مراحل العمل اللازمة، إن كان فيما يتعلق بمشاريع المياه أو الصرف الصحي، مثمناً في هذا الصدد، دور الحكومة الفرنسية في دعم المشاريع التطويرية لقطاع المياه الفلسطيني.

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