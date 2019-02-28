نتنياهو: جلبت إسرائيل للعقد الأقوى أمنياً وسأواجه اتهامات الفساد بالحقائق

رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن ضغوطاً مورست من اليسار الإسرائيلي على المستشار القضائي للحكومة من أجل تقديم لائحة اتهام ضده.







وأضاف نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي له مساء الخميس، أن السياسة التي أقودها مع الليكود، جلبت دولة إسرائيل إلى العقد الأفضل في تاريخها من الناحية الأمنية، وجميع الإنجازات التي حققتها، لن تجعل أحد يهزمنا في صناديق الاقتراع".





وتابع نتنياهو: "كل مواطن يدرك أن هذا التوقيت يهدف لإسقاط اليمين من الحكم، والتأثير على الجمهور عن طريق مؤامرات خبيثة، وسوف أقوم بإثبات عكس التهم الموجهة ضدي".





واستطرد: "يحاولون الإساءة لزوجتي، ويلاحقون ابني وعائلتي، هناك ستة ملفات تحاك ضدي وجميعها ستنهار، والآن خمسة من ستة ملفات انهارت، وباقي الإدعاءات سوف تنهار، عندما أواجه الشهود الكذابين".







وأكمل نتنياهو: "لدي ما يثبت أن جميع ما قمت به قانوني وجميع المؤامرات التي اتهمت بها كاذبة، يأخذون حديث لابني ويحولون ذلك لمخالفة جنائية، من المؤسف أنهم يدّعون أنني أؤثر على موقع (واللا) ابحثوا في جوغجل، لا يقومون بفحص سائر السياسين الذين حصوا على تغطيات سياسية".





واستكمل: "يوجد قانون واحد للجميع، وقانون خاص لنتنياهو، وقواعد خاصة للجميع وقواعد خاصة لليكود، وبرج أوراق الاتهامات سوف ينهار، وأنا متأكد من ذلك 4000%".





وأشار إلى أن المرجح في إسرائيل إما حكومة يسارية ضعيفة، أو حكومي يمينة برئاسته، متابعاً: "لن أنكسر، وسوف أواصل، وأنا لدي القوة لأقف أمام جميع الملاحقات ضدي وأنا استمد القوة من عائلتي الرائعة التي هي العمود بالنسبة لي، ومن جميع الذين يثقون بي ويدعمونني".