محافظة أريحا تُقدم مساعدة لعائلة تضررت من الأمطار





حيث قام جهاد أبو العسل، محافظ أريحا والأغوار، وعدد من أعضاء لجنة الطوارئ بالمحافظة، وعبد العزيز زهران، رئيس مجلس إدارة الجمعية الفلسطينية للتنمية المجتمعية بزيارة عاجلة لمنزل المواطنة، تحرير عيد كعابنة، استجابة لإغاثتها من تضرر سقف منزل يؤوي خمسة أفراد، وقدم خيمة إيوائية، وبوشر بإجراء الترميم اللازم، بتبرع من الجمعية الفلسطينية، حيث قدرت الأضرار بـ 8000 شيكل.



وقال أبو العسل، تعلميات الرئيس محمود عباس لنا بالعمل الدائم للتخفيف، ومساعدة المواطنين وخدمتهم، وذلك واجب علينا خدمة المواطنين، منوهاً بتكامل الدور مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات ذات العلاقة، وباستجابة وتدخل الجمعية الفلسطينية في هذه الحالة.



وأضاف زهران لـ"وفا" إن الجمعية، تعنى بخمس قطاعات: الصحة، والتعليم، والبنية التحتية، والإغاثة، والتمكين الاقتصادي، منوهاً إلى أن محاولات تقديم الإعانة والتدخلات الإغاثية تطال مختلف المحافظات، وتقديم منح طلابية، ومعدات طبية خاصة في المناطق النائية.





وأضاف زهران، واجبنا اليوم، حتّم عليها تقديم مساعدة إغاثية للعائلة لترميم المنزل، وأن تعود للسكن فيه في أقرب وقت ممكن.



وثمنت العائلة المتضررة سرعة التدخل والاستجابة من قبل المحافظة، والجمعية وأصحاب الضمائر الحية.













رام الله - دنيا الوطنقدمت محافظة أريحا والأغوار، مساعدة عاجلة لعائلة تضررت جراء الأمطار التي عمت الوطن، حيث قدمت خيمة إيوائية وباشر العمال بترميم سقف المنزل، والذي كانت تنفذ المياه منه.