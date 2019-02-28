شؤون فلسطينية

الشعبية تدعو للإفراج عن فلسطينيين تحتجزهم السلطات الليبية وتؤكد: المقاومة ليست "إرهاباً"

الشعبية تدعو للإفراج عن فلسطينيين تحتجزهم السلطات الليبية وتؤكد: المقاومة ليست "إرهاباً"
رام الله - دنيا الوطن
دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، السلطات الليبية إلى الإفراج عن 4 فلسطينيين، اعتقلتهم تحت ذريعة تهريب سلاح إلى المقاومة الفلسطينية في القطاع.

وأكدت الجبهة، أن المقاومة الفلسطينية ليست إرهاباً، وهي مفخرة لشعبنا الفلسطيني، وتحظى بثقة وتأييد شعوبنا العربية.

وحيت الجبهة الشعب الليبي الشقيق، مؤكدة أنه لطالما كان داعماً ومسانداً لشعبنا الفلسطيني بالمال والسلاح، وشكّلت أراضيه دوماً، جسراً مهماً لدعم المقاومة الفلسطينية.

أخبار ذات صلة

بنك فلسطين يقدم دعمه لعرض أوركسترا المعهد الوطني للموسيقى في جامعة بيرزيت

بنك فلسطين يقدم دعمه لعرض أوركسترا المعهد الوطني للموسيقى في جامعة بيرزيت

سلطة النقد تعقد اجتماعاً تحضيرياً لإطلاق فعاليات الأسبوع المصرفي للأطفال والشباب 2019

سلطة النقد تعقد اجتماعاً تحضيرياً لإطلاق فعاليات الأسبوع المصرفي للأطفال والشباب 2019

تيسير خالد يُهنئ خالدة جرار بتحررها من الأسر

تيسير خالد يُهنئ خالدة جرار بتحررها من الأسر

طالع: أسعار المحروقات والغاز لشهر مارس المقبل

طالع: أسعار المحروقات والغاز لشهر مارس المقبل

شاهد: لحظة وصول الشبان الفلسطينيين المفرج عنهم إلى قطاع غزة

شاهد: لحظة وصول الشبان الفلسطينيين المفرج عنهم إلى قطاع غزة

فتح: على المجتمع الدولي الانتقال من مرحلة الإدانة للمحاسبة والعقاب

فتح: على المجتمع الدولي الانتقال من مرحلة الإدانة للمحاسبة والعقاب

شاهد: هنية يستقبل ثمانية فلسطينيين أفرجت عنهم مصر مساء اليوم

شاهد: هنية يستقبل ثمانية فلسطينيين أفرجت عنهم مصر مساء اليوم

حماس تُطالب المجتمع الدولي بملاحقة المسؤولين عن جرائم الحرب ضد الفلسطينيين

حماس تُطالب المجتمع الدولي بملاحقة المسؤولين عن جرائم الحرب ضد الفلسطينيين

التعليقات

الدنيا حكايات

فرنسا واتفاق باريس

فرنسا واتفاق باريس

شؤون فلسطينية

الشعبية تدعو للإفراج عن فلسطينيين تحتجزهم السلطات الليبية وتؤكد: المقاومة ليست &#34;إرهاباً&#34;

الشعبية تدعو للإفراج عن فلسطينيين تحتجزهم السلطات الليبية وتؤكد: المقاومة ليست "إرهاباً"

بنك فلسطين يقدم دعمه لعرض أوركسترا المعهد الوطني للموسيقى في جامعة بيرزيت

بنك فلسطين يقدم دعمه لعرض أوركسترا المعهد الوطني للموسيقى في جامعة بيرزيت

سلطة النقد تعقد اجتماعاً تحضيرياً لإطلاق فعاليات الأسبوع المصرفي للأطفال والشباب 2019

سلطة النقد تعقد اجتماعاً تحضيرياً لإطلاق فعاليات الأسبوع المصرفي للأطفال والشباب 2019

تيسير خالد يُهنئ خالدة جرار بتحررها من الأسر

تيسير خالد يُهنئ خالدة جرار بتحررها من الأسر

فيديو: الأمطار تُغرق منازل وطرقات بالضفة والقدس

فيديو: الأمطار تُغرق منازل وطرقات بالضفة والقدس

مصدر لـ &#34;دنيا الوطن&#34;: وصول الشبان الاربعة المفرج عنهم لقطاع غزة عبر معبر رفح

مصدر لـ "دنيا الوطن": وصول الشبان الاربعة المفرج عنهم لقطاع غزة عبر معبر رفح

الشرطة تُغلق جسراً رئيسياً في أريحا بسبب الأمطار

الشرطة تُغلق جسراً رئيسياً في أريحا بسبب الأمطار

الاحتلال يعتقل فلسطينيين اجتازا الحدود جنوب قطاع غزة

الاحتلال يعتقل فلسطينيين اجتازا الحدود جنوب قطاع غزة

منوعات

حليمة بولند تثير الغضب بتصويرها جزءًا عارياً من جسمها بعد &#34;سبا&#34; البحر الميت

حليمة بولند تثير الغضب بتصويرها جزءًا عارياً من جسمها بعد "سبا" البحر الميت

أحمد بدير: الإخوان وراء شائعة زواجي من هذه الفنانة الشابة

أحمد بدير: الإخوان وراء شائعة زواجي من هذه الفنانة الشابة

شاهد: ليلى علوي ترقص نوبي للمرة الأولى

شاهد: ليلى علوي ترقص نوبي للمرة الأولى

عزة مجاهد ابنة فيفي عبده تحصد التعليقات بصورة جريئة

عزة مجاهد ابنة فيفي عبده تحصد التعليقات بصورة جريئة

أحدهم أعلن الحداد.. نجوم الفن ينعون ضحايا حادث &#34;محطة مصر&#34; بكلمات مؤثرة

أحدهم أعلن الحداد.. نجوم الفن ينعون ضحايا حادث "محطة مصر" بكلمات مؤثرة

غادة عبدالرازق ترفض عرض زواج لأغرب سبب

غادة عبدالرازق ترفض عرض زواج لأغرب سبب

أسيل عمران مصدومة.. مَن قال لها: &#34;أكرهك لدرجة أتمنى وجهك يتشوه&#34;

أسيل عمران مصدومة.. مَن قال لها: "أكرهك لدرجة أتمنى وجهك يتشوه"

الصورة الأولى من مسلسل زلزال تكشف عن إطلالة حلا شيحة الصادمة

الصورة الأولى من مسلسل زلزال تكشف عن إطلالة حلا شيحة الصادمة

مونيا الكويتية تهاجم إعلامية وتتهمها باغتصاب شاب سوري

مونيا الكويتية تهاجم إعلامية وتتهمها باغتصاب شاب سوري

الإعلامية رنا هويدي.. بطلة جديدة في مقاطع خالد يوسف الإباحية خلف القضبان

الإعلامية رنا هويدي.. بطلة جديدة في مقاطع خالد يوسف الإباحية خلف القضبان

عربي

دول عربية وإسرائيل في قائمة أكثر دول العالم ابتكاراً

دول عربية وإسرائيل في قائمة أكثر دول العالم ابتكاراً

شاهد: &#34;كنت بتخانق مع زميلي&#34;.. سائق قطار محطة مصر يكشف تفاصيل الحادث

شاهد: "كنت بتخانق مع زميلي".. سائق قطار محطة مصر يكشف تفاصيل الحادث

مُتعهداً ببناء معابد لهم.. السيسي يدعو اليهود للعودة إلى مصر

مُتعهداً ببناء معابد لهم.. السيسي يدعو اليهود للعودة إلى مصر

مصدر عراقي يكشف تفاصيل نقل زوجة وأطفال البغدادي

مصدر عراقي يكشف تفاصيل نقل زوجة وأطفال البغدادي