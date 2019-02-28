الشعبية تدعو للإفراج عن فلسطينيين تحتجزهم السلطات الليبية وتؤكد: المقاومة ليست "إرهاباً"

رام الله - دنيا الوطندعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، السلطات الليبية إلى الإفراج عن 4 فلسطينيين، اعتقلتهم تحت ذريعة تهريب سلاح إلى المقاومة الفلسطينية في القطاع.وأكدت الجبهة، أن المقاومة الفلسطينية ليست إرهاباً، وهي مفخرة لشعبنا الفلسطيني، وتحظى بثقة وتأييد شعوبنا العربية.وحيت الجبهة الشعب الليبي الشقيق، مؤكدة أنه لطالما كان داعماً ومسانداً لشعبنا الفلسطيني بالمال والسلاح، وشكّلت أراضيه دوماً، جسراً مهماً لدعم المقاومة الفلسطينية.