شؤون فلسطينية

بنك فلسطين يقدم دعمه لعرض أوركسترا المعهد الوطني للموسيقى في جامعة بيرزيت

بنك فلسطين يقدم دعمه لعرض أوركسترا المعهد الوطني للموسيقى في جامعة بيرزيت
رام الله - دنيا الوطن
قدم بنك فلسطين دعمه لعرض فرقة أوركسترا معهد ادوارد سعيد الوطني للموسيقى مؤخراً على مسرح نسيب شاهين في جامعة بيرزيت، بمشاركة ما يقارب 70 عازفاً بقيادة المايسترو الفرنسي  بيير – أنطوان مرسيه وبمشاركة الطلبة الفائزين من المعهد في مسابقة  الكونشيرتو  2018 من معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى.

وشمل البرنامح الموسيقي لهذا الحفل مقطوعات موسيقية لأهم الموسيقيين العالميّين أمثال المؤلف الموسيقي الايطالي روسيني في مقطوعته المشهورة "حلاق اشبيلة"، والمؤلف الموسيقي النمساوي موزارت كونشيرتو لآلة البيانو عزف منفرد للطالب مارك قواس، وأيضا سلم دو ماجور لآلة الفلوت عزف منفرد للطالبة زينة الصالحي، وأيضًا المؤلف الموسيقي الألماني باخ كونشيرتو مزدوج لآلة الكمان عزف منفرد للطالبتين رام رابي ومايا عطاري، والمؤلف الموسيقي الروسي موديست موسورسكي في مقطوعته الشهيرة "ليلة على جبل أجرد"، ومقطوعات موسيقية أخرى.

وينطلق البنك في دعمه للعروض الموسيقية التي ينظمها المعهد الوطني للموسيقى، بهدف دعم ابداع  الشباب الفلسطيني على طريق تنويع الرسائل الثقافية لشعبنا الفلسطيني حول العالم، وإثرائها بالعديد من الابداعات والدخول الى ساحة التطوير المستمر ومواكبة ما يستجد حول العالم في المجالات الثقافية والفنية.

وكان معهد ادوارد سعيد الوطني للموسيقى قد أسس العديد من فرق الأوركسترا الوطنية كان أولها أوكسترا فلسطين للشباب، والأوركسترا الوطنية الفلسطينية، وأوركسترا المعهد، والتي جابت العديد من دول العالم لتقديم عروض موسيقية متميزة ونقلت رسالة إنسانية من فلسطين إلى العالم.

ومن الجدير بالذكر، بان الحفل كان بدعم الممثلية النرويجية، وبنك فلسطين،  وصندوق اوبيك للتنمية الدولية وصندوق النقد العربي بإدارة البنك الإسلامي وبكدار ومؤسسة منى وباسم حشمة والمعهد العالي للموسيقى في جنيف، وبرعاية إعلامية من تلفزيون فلسطين، وراديو رام الله.

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